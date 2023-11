Dakar 2024 com menos portugueses na comitiva | AutoSport

Já é conhecida a caravana portuguesa do Dakar, este ano com menos portugueses, 12, previstos correr na prova, mas quatro rodas. Os grandes tempos de Portugal ao mais alto nível no Dakar já lá vão há muito, com participações que chegaram quase às cinco dezenas, mas agora as coisas são bem diferentes.

O mais significativo que muda este ano, é que vai haver uma dupla lusa na luta pela vitória no T4, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Can Am Maverick X3), agora com a South Racing.

O melhor que Portugal conseguiu nos autos continua a ser o de Paulo Fiúza, ao lado de Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) no Dakar 2020. Nesta edição da prova estão previstos 12 portugueses nos autos, quatro ao volante, oito no banco do lado direito

Nos autos, para além de Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini JCW Rally T1+) e Gintas Petrus/José Marques (MD Optimus), temos mais um concorrente que em 2023, Gonçalo Reis que corre ao lado do espanhol Pau Navarro num Mini T1+, no T3, Ricardo Porém repete a participação do ano passado, Mário Franco está de regresso e João Monteiro é uma estreia absoluta.

João Ferreira/Filipe Palmeiro migram este ano para o T4 com um Can Am Maverick X3 da South Racing e Fausto Mota regressa ao lado de Cristiano Batista, num Can Am Maverick X3. Nos Camiões, este ano somente Armando Loureiro, ao lado de Jerome Detouillon e MKarc Dardaillon.

Ricardo Porém é um regresso, já que esta será a sua quarta participação, corre inserido na estrutura da X-Raid com um Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype, tal como João Ferreira.

Paulo Fiúza volta à bacquet do lado direito de Vaidotas Zala, desta feita no BRX Hunter T1+, José Marques repete a bem sucedida aventura com Gintas Petrus, Hélder Rodrigues regressa, agora nas quatro rodas, com Gonçalo Reis ao lado num T3, Pedro Bianchi Prata corre ao lado do brasileiro Bruno Conti de Oliveira num T4, o moçambicano Paulo Oliveira corre também num T4, leva a seu lado o português Miguel Alberty, Ricardo Megre navega o espanhol Ricardo Suarez num T3, Fausto Mota navega Cristiano Batista, como tem vindo a suceder, num T4.

Por fim os Camiões, com José Martins a guiar o #532 com dois francês ao lado e Armando Loureiro a fazer o mesmo no #553, também com dois franceses no Camião.

T1

219 Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini JCW Rally T1+)

230 Pau Navarro/Gonçalo Reis (Mini JCw Rally T1+)

259 Gintas Petrus/José Marques (MD Optimus)

T3

315 Ricardo Porém/Augusto Sanz (MMP T3 Rally Raid)

317 Mário Franco/Daniel Jordão (Yamaha YXZ)

João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick XRS Turbo)

T4

400 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Can Am Maverick X3) South Racing

414 Cristiano Batista/Fausto Mota (Can Am Maverick X3)

T5

646 Jerome Detouillon-Marc Dardaillon-Armando Loureiro