Dakar 2024, Camiões: Janus van Kasteren consegue segunda vitória em etapas | AutoSport

Van Kasteren começou na frente, com a pressão de Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Iveco Mm Technology Team), que durou pouco tempo. Loprais foi-se aproximando dos primeiros lugares e a meio da especial estava a quatro minutos do líder. Essa distância ainda se dilatou, mas no penúltimo waypoint, a diferença entre Van Kasteren e Loprais caiu para os 18 segundos. No final da etapa, Loprais ficou a apenas seis segundos de Van Kasteren, numa etapa decidida por margens muito curtas.

