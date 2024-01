Dakar 2024 arranca hoje com 23 portugueses: o essencial do que há para saber | AutoSport

A 46ª Edição do Dakar arranca hoje na Arábia Saudita com o Prólogo que vai alinhar os concorrentes para as etapas a sério, que arrancam amanhã. São 23 os portugueses em prova divididos entre as categorias Ultimate, Challenger SSV, Camiões e Motos (ver www.motosport.com.pt, no caso das motos) que vão tentar chegar a Yanbu, no dia 19 de janeiro, depois de quase 8.000 Km de percurso, o melhor classificados possível.

Nos T1 agora Ultimate temos com o #214 Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini JCW Rally T1+), #230 Pau Navarro/Gonçalo Reis (Mini JCW Rally T1+) X-Raid Mini JCW Team, #259 Gintas Petrus/José Marques (MD Optimus) Petrus Racing Team, nos Challenger ou T3, #315 Ricardo Porém/Augusto Sanz (MMP T3 Rally Raid) Can-Am MMP, #317 Mário Franco/Daniel Jordão (Yamaha YXZ) Yamaha FrancoSport e #337 João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick XRS Turbo). Nos SSV ou T4, #400 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Can Am Maverick X3) South Racing e #414 Cristiano Batista/Fausto Mota (Can Am Maverick X3). Por fim nos Camiões T5, um luso-francês #646 Jerome Detouillon-Marc Dardaillon-Armando Loureiro (MAN). Nas motos ver www.motosport.com.pt.

