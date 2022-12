Dakar 2023: percurso mais longo, mais duro e muito mais variado | AutoSport

Já é conhecido o percurso do Dakar 2023. Segundo David Castera, da ASO, responsável máximo da prova, “no final da edição de 2022 os concorrentes queriam mais dificuldades, pois vão tê-las”, disse Castera na apresentação da prova. O percurso será mais longo, mais duro e muito mais variado, segundo Castera, será o Dakar mais difícil desde que foi realizado pela primeira vez na Arábia Saudita.

O Dakar 2023 foi será mais longo que os anteriores, terá início a 31 de dezembro junto às praias do Mar Vermelho, rumando daí até ao Golfo Arábico, em Dammam a 15 de janeiro.

A prova começa com um Prólogo, e pelo meio haverá um dia de descanso em Riade a 9 de janeiro.

No total, os concorrentes terão de enfrentar 8549 km distribuídos por 14 etapas, incluindo 4706 de cronómetro. No programa está prevista uma passagem pelo famoso deserto de Rub al-Khali, o famoso ‘Empty Quarter’ onde não há nada se não montanhas de areia.

Por outro lado, David Castera assegura que há grandes diferenças entre o percurso da primeira e da segunda semana. Durante as primeiras oito etapas, os dias serão bem mais longos, com mais de 800 km a percorrer, com um excepção, a quarta etapa que tem ‘só’ 573 km. Na segunda semana, mas tiradas são muito mais curtas, mas há uma razão para isso, as montanhas de areia, do ‘Empty Quarter’. Basicamente, etapas curtas com muitas e altas dunas. Segundo Castera, nunca foi feito um percurso tão diferente de uma semana para a outra. A etapa maratona será a 12 e 13 de janeiro com 426 km+375 km, dois dias antes do fim da prova.