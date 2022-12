Dakar 2023: Os 17 portugueses na prova | AutoSport

Quatro nas motos, dois nos Autos, nenhum ao volante, dois navegadores lusos, três duplas nos SSV/T3, cinco portugueses, e ainda quatro navegadores portugueses no T4/SSV e por fim, dois pilotos nos Camiões.

É esta a caravana lusa do Dakar 2023, menos do que se chegou a antever, mas ainda assim, poucos, mas bons. Em estreia, João Ferreira, Campeão de Portugal e Europeu de Todo o Terreno, que corre com um T3, tendo o experiente Filipe Palmeiro ao seu lado.

Ricardo Porém é um regresso, já que esta será a sua quarta participação, corre inserido na estrutura da X-Raid com um Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype, tal como João Ferreira.

Paulo Fiúza volta à bacquet do lado direito de Vaidotas Zala, desta feita no BRX Hunter T1+, José Marques repete a bem sucedida aventura com Gintas Petrus, Hélder Rodrigues regressa, agora nas quatro rodas, com Gonçalo Reis ao lado num T3, Pedro Bianchi Prata corre ao lado do brasileiro Bruno Conti de Oliveira num T4, o moçambicano Paulo Oliveira corre também num T4, leva a seu lado o português Miguel Alberty, Ricardo Megre navega o espanhol Ricardo Suarez num T3, Fausto Mota navega Cristiano Batista, como tem vindo a suceder, num T4.

Por fim os Camiões, com José Martins a guiar o #532 com dois francês ao lado e Armando Loureiro a fazer o mesmo no #553, também com dois franceses no Camião.

Motos

19 Rui Gonçalves (Sherco Factory)

27 Joaquim Rodrigues (Hero Motosports Team Rally)

30 António Maio (Yamaha Franco Sport/Yamaha Racing Team)

43 Mário Patrão (KTM/Credit Agricola/Mário Patrão Motosport)

Autos

213 Vaidotas Zala/Pulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing)

240 Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing)

T3/SSV3

319 Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am)

328 Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team)

337 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team)

T4/SSV

409 Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am)

417 Paulo Oliveira (Moc)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023)

433 Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo)

437 Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am)

Camiões

532 José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou)

553 Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou)