Dakar 2023: era digital chega ao Dakar…para todos | AutoSport

O tempo dos navegadores a perderem horas a marcar road books acabou o ano passado para os Autos e Camiões! Neste Dakar 2023, o roadbook eletrónico estende-se também às motos.

O ano passado, a visão para a navegação no Dakar foi renovada desde que as cores foram acrescentadas ao roadbook e, desde então, a decisão de não os distribuir até pouco antes do início dos especiais, tornou-se a regra geral. Na edição de 2022, ‘tablets’, uma versão digital dos roadbooks, fizeram a sua estreia nos cockpits das equipas, numa ferramenta que substituiu os roadbooks físicos para todos os concorrentes.

Agora, neste Dakar 2023, finalmente desaparece o papel para todos, e em todas as categorias haverá roadbook digital. Vários pilotos de topo já o testaram, e as motos vão tê-lo também em 2023.