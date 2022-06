Dakar 2023: Anunciadas 14 etapas e mudanças nos regulamentos | AutoSport

A mítica prova do Dakar já tem a sua rota traçada para a edição de 2023. Serão 14 especiais a serem percorridas de 31 de dezembro a 15 de janeiro. Não foi fornecida qualquer informação sobre a distância que os concorrentes cobrirão ao longo das duas semanas de viagem de um extremo ao outro da Arábia Saudita, mas a ASO disse que 70% do percurso será novo em comparação com os últimos dois anos.

Mais uma vez (terceiro ano consecutivo) a Arábia Saudita é o palco exclusivo da prova. Além do número de especiais que serão cumpridas na próxima edição do Dakar, foram anunciadas algumas mudanças nos regulamentos, sendo que os pilotos de motos receberão um Road Book digital, como já aconteceu nos automóveis e camiões. O ASO acrescentou que não haverá secções neutras para os concorrentes nas subdivisões T1 e T2 na categoria de carros, com os concorrentes a fazerem a especial sem pausas. A navegação terá uma preponderância ainda maior, sendo os concorrentes obrigados a encontrar pontos diferentes em dois locais diferentes em determinadas etapas. Talvez a maior novidade seja a ordem de saída das etapas para carros e camiões, que respeitará a ordem da classificação geral do dia anterior, e não os resultados da etapa anterior.