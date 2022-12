Dakar 2023: abrir a estrada deixa de ser tão penalizador… | AutoSport

Há uma novidade importante em termos de regulamentos. A ASO decidiu introduzir um sistema de compensação de modo a que a equipa que vença uma etapa num dia, não seja tão prejudicada no seguinte por abrir a estrada. A ideia passa por atribuir bónus em tempo para quem rodar na frente da tirada, até ao primeiro ponto de reabastecimento que costuma ser, mais ou menos a 200 km da partida da etapa. Assim, a equipa que rodar na frente recebe um bónus de 1,5 segundos por quilómetro, o segundo um segundo por quilómetro e o terceiro 0,5 segundos por quilómetro.

Portanto, quem arrancar na frente, a cada quilómetro que passe, ‘recebe’ um bónus de 0.5s face ao concorrente logo atrás de si. Isto vai obrigar a quem rode atrás queira passar para a frente do seu adversário direto o mais depressa possível. Isto aplica-se somente aos primeiros 200 km de cada etapa. Muitas vezes se via que, quem partia à frente, tinha muito mais dificuldades com a navegação, porque não tem marcas, mas desta forma, não perde tudo, tem o bónus a cada quilómetro.

O detalhe deste ponto do regulamento, será divulgado mais à frente, mas a ideia principal relativamente a esta medida tem a ver com a desvantagem de quem roda à frente face aqueles que podem seguir os trilhos das rodas. A ASO entendeu que havia demasiada tática nestas situações, para evitar ser primeiro na estrada e daí os bónus…