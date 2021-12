Dakar 2022, Será desta, Loeb? | AutoSport

Sébastien Loeb tem este ano um novo navegador no Dakar, o belga Fabian Lurquin. Aquele que é o mais titulado piloto da história do WRC, não tem tido vida fácil no Dakar, onde a velocidade está longe de ser tudo.

Quando o francês chegou ao Dakar, em 2016, começaram logo os prognósticos de quando seria a sua primeira vitória pois a sua velocidade ao volante do Peugeot 2008 DKR, falava por si, mas a estrela francesa teve vários maus Dakar, erros de navegação cruciais, acidentes, avarias mecânicas. A Prodrive levou-o a trocar de navegador e por isso vamos ver se David Richards tinha razão em dispensar Daniel Elena.