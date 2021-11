Dakar 2022: Percurso revelado | AutoSport

A ASO revelou esta manhã o percurso do Dakar 2022, 44ª edição da prova, que se realiza na Arábia Saudita entre 1 e 14 de janeiro próximos. 12 etapas em duas semanas de prova, com um dia de descanso pelo meio. No total, 8.375 km dos quais, 4.258 km em 12 tiradas. A prova começa em Jidá com um prólogo de 19 km, que servirá para ordenar a caravana para a primeira etapa a ‘sério’ da prova: “Tentei fazer um percurso equilibrado”, começou por dizer o director da prova, David Castera: “Guardei a mais complicada para o final, a etapa 11 para mim é a mais complicada, com muitas dunas. A chave será a navegação”. Veja como será o percurso:

Jeddah-Ha’il (SS-19 km)

Um prólogo que irá ordenar os concorrentes e onde os 15 primeiros de cada categoria podem escolher, por ordem inversa, a sua posição de partida para o dia seguinte!

Etapa 1: Ha’il-Ha’il (SS-334 km)

Os co-pilotos virão à tona com algumas dificuldades de navegação previstas de imediato, numa etapa nas paisagens arenosas e montanhosas do norte da Arábia Saudita.

Etapa 2: Ha’il-Al Artawiyah (SS-339 km)

O início de uma maratona e as primeiras dunas.

Etapa 3: Al Artawiyah-Al Qaisumah (SS-368 km)

Apesar de ser uma etapa mais fluida, os pilotos terão de saber como gerir os pneus, uma vez que navegam em muitas pistas cruzadas.

Etapa 4: Al Qaisumah-Riyadh (SS-465 km)

O Dakar dirige-se para sul em direcção à capital, numa etapa que engloba tanto trilhos e dunas como uma secção rochosa perto do final.

Etapa 5: Riyadh-Riyadh (SS-348 km)

Os concorrentes irão para leste de Riade para secções rochosas, bem como para uma dura e longa parte de dunas. Tem tudo para criar diferenças sérias no cronómetro.

Etapa 6: Riyadh-Riyadh (SS- 421 km)

Para terminar a primeira semana do rali, a segunda etapa da capital vê o Dakar deslocar-se para oeste, em dunas que poderiam ajudar aqueles que as dominam melhor, fazendo a diferença nas pistas rápidas do final da tirada.

Depois de seis longas etapas, é tempo de um dia de descanso

Etapa 7: Riyadh-Al Dawadimi (SS-401 km)

Os concorrentes voltarão às pistas depois do dia de descanso com uma nova região no Dakar!

Etapa 8: Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir (SS-394 km)

Longas ligações, muita areia e rotas sinuosas: muita navegação por paisagens em constante mudança.

Etapa 9: Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (SS-287 km)

Um loop Wadi terá a navegação em primeiro plano, numa etapa dura para as máquinas!

Etapa 10: Wadi Ad Dawasir-Bisha (SS-374 km)

Maravilhosas paisagens e cores variadas irão caracterizar esta etapa de alta velocidade, que irá exigir conhecimentos específicos de navegação.

Etapa 11: Bisha-Bisha (SS-345 km)

A penúltima etapa terá nos duelos nas dunas o ponto alto, com os melhores dos concorrentes do Dakar a posicionarem-se para o último dia!

Etapa 12: Bisha-Jeddah (SS-163 km)

Depois do Lago rosa, um final ao longo do Mar Vermelho e do Jeddah Corniche, proporcionará um excelente pano de fundo para o encerramento do Dakar 2022.