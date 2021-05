Dakar 2022: Percurso anunciado | AutoSport

A ASO anunciou o percurso do Dakar 2022. O rali começa a 2 de janeiro em Hail e termina a 14 de janeiro na cidade portuária de Jeddah. O dia de descanso será na capital Riade a 8 de janeiro.

Depois do percurso do último Dakar ter atravessado principalmente o norte rochoso do país árabe, a organização centrou-se no chamado ‘Empty Quarter’ a sul para o rally de 2022. Como resultado, haverá um aumento acentuado da proporção de areia e dunas. Na zona do ‘Empty Quarter’, os participantes competirão numa etapa maratona onde terão de passar uma noite sem a sua equipa e sem a intervenção dos seus mecânicos. Além disso, a organização elaborou um loop de dois dias, onde as equipas e o bivouac não se movem.

Até agora, a Arábia Saudita provou ser um terreno muito feliz para o X-raid. A equipa de Trebur ganhou as duas provas com o MINI JCW Buggy.

Segundo Sven Quandt, diretor-geral da X-raid: “Este percurso parece muito interessante. Já estivemos em Hail algumas vezes, e o facto de terem selecionado Hail para a partida mostra que os concorrentes serão confrontados com mais areia este ano. Passar mais tempo no ‘Empty Quarter’ é também uma boa maneira de tornar o rali um pouco mais lento”, disse.