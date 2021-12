Dakar 2022, Paulo Fiúza: “Este vai ser um ano em que é tudo novo” | AutoSport

Paulo Fiúza já está na Arábia Saudita para o seu 16º Dakar, que vai correr novamente com o lituano Vaidotas Zala.

Não lhe será fácil bater o seu melhor resultado, pois é o português que tem o melhor resultado à geral nos autos, depois do terceiro lugar com Stéphane Peterhansel em 2020, sendo que este ano regressa ao Dakar, outra vez com o lituano Vaidotas Zala, num Mini John Cooper Works Rally com assistência da X-Raid/Teltonika Racing.

Depois do azar do ano passado que os levou a desistir bastante cedo, este ano querem chegar ao fim: “O ano passado (2021), tivemos um problema com o carro e desistimos muito cedo. Este ano fizemos a prova da Andaluzia, (6º) temos uma pequena evolução motor do Mini, novo single turbo, não vamos com o carro ‘top top’, mas é uma grande evolução face ao ano passado, esperemos que corra bem”, começou por dizer. Fiúza é de opinião que com as mudanças nos regulamentos, pode haver algumas surpresas em termos de classificação geral: “Este vai ser um ano em que é tudo novo, começando pelos regulamentos do T1+, desde a navegação que vai ser road books digitais para toda a gente, mas a grande mudança vai ser mesmo em relação aos T1+ com as rodas grandes e o curso de suspensão, mas penso também que este Dakar vai ser uma caixinha de surpresas, pois quase só a Toyota é que testou, as outras marcas não fizeram provas para mostrar o seu potencial, fizeram muitos testes, agora vamos ver, mas vai ser uma surpresa para todos…”, explicou, alertando para a possibilidade das equipas de ponta com T1+ não terem tido tempo suficiente para testar em corrida: “ O novos T1+, seguramente que têm de ser melhores, mais rápidos, mas falta fazer quilómetros, podem, mais facilmente ter problemas de juventude. E isso pode abrir aos T1 convencionais oportunidade para fazer melhores resultados. Nós vamos com um carro que é 100% fiável, não dá problemas nenhuns, não é o carro mais rápido, mas fazendo uma prova consistente sempre num bom ritmo, se correr tudo bem acho que podemos fazer uma pequena graça, acho que podemos estar ali dentro dos cinco, sete primeiros”, assegura.

Outro dos pontos positivo segundo o seu ponto de vista é o facto de poder… descansar mais: “os navegadores vão descansar mais, porque quando tínhamos o road book no dia anterior, perdíamos sempre 3-4 horas por dia de descanso. Agora como é digital de manhã metemos o código e aparece o road book”, concluiu.