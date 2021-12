Dakar 2022: O percurso | AutoSport

Tendo em conta que a riqueza das paisagens da Arábia Saudita oferece um número quase infinito de permutações, o percurso do Dakar será bem diferente do que se realizou no início de 2021. A prova realiza-se de 1 a 14 de janeiro, cobrirá uma distância de 8.177 quilómetros dividida num prólogo e doze etapas com um dia de descanso pelo meio. No total, 52% da distância total (4.254 km) será cronometrada, 500 quilómetros menos do que em 2021, embora a distância total seja ainda maior.

A areia ganha maior destaque nesta edição, pois 60 a 70% do percurso é novo. O director da prova, David Castera, volta a dar à navegação um papel central neste desafio que é o Dakar. Ao mesmo tempo, o roadbook eletrónico, que foi utilizado pela primeira vez no ano passado, será alargado a todos os concorrentes.

Quanto ao formato da corrida a ordem de partida de cada etapa será baseada na classificação da etapa anterior, incluindo quaisquer penalizações.

A etapa da maratona é disputada sem quaisquer veículos de apoio ou membros de equipa/suporte; toda a assistência externa é também proibida. Apenas os concorrentes estão autorizados a trabalhar nos seus veículos; a assistência entre concorrentes que ainda se encontram na corrida é também permitida.

No Dakar Experience, os concorrentes (não incluindo os Elite e Prioritários) que tenham de abandonar antes do final da prova podem regressar ao rali dentro das três etapas seguintes, embora relegados para uma classificação paralela. Estes veículos ostentarão placas cor de laranja e em caso algum serão autorizados a largar nas primeiras 25 posições de uma especial.

As diversas siglas, para quem acompanha online e o que significam:

DSS – Início do sector cronometrado. É aqui que o relógio começa a contar.

PC – Ponto de verificação. Os pontos intermédios em vários pontos do percurso.

ASS – fim do setor cronometrado. É aqui que a classificação do dia se baseia, enquanto se aguarda a aplicação de eventuais penalizações se a análise GPS revelar, por exemplo, que um ou mais pontos de passagem falharam.

Jeddah-Ha’il (SS-19 km)

Um prólogo que irá ordenar os concorrentes e onde os 15 primeiros de cada categoria podem escolher, por ordem inversa, a sua posição de partida para o dia seguinte!

Etapa 1: Ha’il-Ha’il (SS-334 km)

Os co-pilotos virão à tona com algumas dificuldades de navegação previstas de imediato, numa etapa nas paisagens arenosas e montanhosas do norte da Arábia Saudita.

Etapa 2: Ha’il-Al Artawiyah (SS-339 km)

O início de uma maratona e as primeiras dunas.

Etapa 3: Al Artawiyah-Al Qaisumah (SS-368 km)

Apesar de ser uma etapa mais fluida, os pilotos terão de saber como gerir os pneus, uma vez que navegam em muitas pistas cruzadas.

Etapa 4: Al Qaisumah-Riyadh (SS-465 km)

O Dakar dirige-se para sul em direcção à capital, numa etapa que engloba tanto trilhos e dunas como uma secção rochosa perto do final.

Etapa 5: Riyadh-Riyadh (SS-348 km)

Os concorrentes irão para leste de Riade para secções rochosas, bem como para uma dura e longa parte de dunas. Tem tudo para criar diferenças sérias no cronómetro.

Etapa 6: Riyadh-Riyadh (SS- 421 km)

Para terminar a primeira semana do rali, a segunda etapa da capital vê o Dakar deslocar-se para oeste, em dunas que poderiam ajudar aqueles que as dominam melhor, fazendo a diferença nas pistas rápidas do final da tirada.

Depois de seis longas etapas, é tempo de um dia de descanso

Etapa 7: Riyadh-Al Dawadimi (SS-401 km)

Os concorrentes voltarão às pistas depois do dia de descanso com uma nova região no Dakar!

Etapa 8: Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir (SS-394 km)

Longas ligações, muita areia e rotas sinuosas: muita navegação por paisagens em constante mudança.

Etapa 9: Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (SS-287 km)

Um loop Wadi terá a navegação em primeiro plano, numa etapa dura para as máquinas!

Etapa 10: Wadi Ad Dawasir-Bisha (SS-374 km)

Maravilhosas paisagens e cores variadas irão caracterizar esta etapa de alta velocidade, que irá exigir conhecimentos específicos de navegação.

Etapa 11: Bisha-Bisha (SS-345 km)

A penúltima etapa terá nos duelos nas dunas o ponto alto, com os melhores dos concorrentes do Dakar a posicionarem-se para o último dia!

Etapa 12: Bisha-Jeddah (SS-163 km)

Depois do Lago rosa, um final ao longo do Mar Vermelho e do Jeddah Corniche, proporcionará um excelente pano de fundo para o encerramento do Dakar 2022.