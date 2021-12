Dakar 2022: O 26º Dakar de Nani Roma | AutoSport

Nani Roma já faz, há muito, parte da mobília do Dakar. O veterano piloto catalão irá competir na sua 26ª edição, a segunda vez com a equipa Bahrain Raid Xtreme. O espanhol continua a ser um dos três únicos concorrentes na história do rali a vencer numa mota (2004 com KTM) num carro (2014 com o MINI da X-Raid).

A sua primeira participação no Dakar foi em 1996, desde então, não perdeu uma única edição do rali, e até a sua esposa, Rosa Romero, já competiu na prova nove vezes: “a mudança dos regulamentos para T1+ obrigou-nos a concentrar-nos em testar o novo carro, pois com rodas maiores e mais curso de suspensão, a inércia mudou bastante. Mas tem sido uma questão de aprendizagem e de adaptação. Também penso que o Equilíbrio de Desempenho [BoP] vai tornar tudo muito equilibrado para as equipas de topo. Temos uma grande oportunidade de obter um bom resultado este ano, e se tivermos a mesma fiabilidade do ano passado, teremos uma oportunidade, porque estaremos todos no mesmo nível”.