Dakar 2022, Mário Franco: “A nossa prioridade será a de terminar o Dakar” | AutoSport

Mário Franco e Rui Franco, vão este ano competir no Dakar pela primeira na ‘por dentro’, depois da sua equipa, a Francosport o ter feito por diversas vezes, ‘por fora’, dando assistência a duplas em competição.

Este pode ser o primeiro Dakar de Mário Franco, mas já conta com muita experiência tanto em corridas, como na preparação das corridas em SSV. Criou a sua equipa Francosport em 2016, e entra regularmente com cinco ou seis carros nas corridas dos nossos campeonatos nacionais. Como piloto, triunfou na Classe Open do CNTT 2018. Como preparação para o Dakar, competiu no Rali de Marrocos 2019, e novamente em 2021, disputando ainda este ano também o Rally da Andaluzia. Como grande concessionário Yamaha com laços estreitos com a Yamaha Portugal e a Yamaha Europa, a escolha do veículo foi fácil, um Yamaha: “Estou física e mentalmente bem preparado e com os ralis internacionais que fiz, para além das corridas nacionais, penso que temos experiência suficiente. Apesar disso, para esta primeira tentativa, a nossa prioridade será a de terminar. Depois, se tudo correr bem no futuro, podemos pressionar para um resultado.

Vou com o meu primo Rui, como navegador, era uma experiência que já desejávamos há algum tempo, e que agora conseguimos concretizar. Temos alguma experiência de dois Ralis de Marrocos, mas vamos ver como vai correr, estamos bastante confiantes, já lá estivemos dois anos a dar assistência na Arábia Saudita pelo que temos algum conhecimento, de como a prova se desenrola. Estamos tranquilos quanto a isso”, começou por dizer Mário Franco que tem naturalmente como objetivo terminar a prova: “Os objetivos são muito simples, é chegar ao fim, não temos qualquer tipo de ambição, mas depois, conforme se for desenrolando a prova, logo vemos como vai ser, podemos estabelecer um objetivo final conforme esse evoluir da prova. No início, o objetivo é terminar, no início de cada dia, chegar ao fim dessa etapa, sem problemas”, disse. A dupla correr no T3, no seu Yamaha YZX 1000R: “Não é o mais rápido, mas já está a ser desenvolvido, em conjunto com a X-Raid, um carro mais para os rali raids, e esse sim irá dar resposta aos da frente de momento (ndr, os Can Am XRS)”, disse.

FOTO Facebook Mário Franco