Dakar 2022: Kamaz quer manter hegemonia | AutoSport

Os Camiões têm uma categoria própria no Dakar desde 1996, e das 22 provas realizadas, 18 foram ganhas pelos camiões russos. Na edição passada, reservaram para si todo o pódio, pelo que este ano, provavelmente, teremos mais do mesmo.

Quatro camiões russos estarão na linha de partida da 44ª edição do Dakar, e qualquer deles pode vencer, incluindo o vencedor de 2021, Dmitry Sotnikov, bem como Eduard Nikolaev, que regressa para mais, depois de quatro triunfos na prova.

Mas vão ter luta pela frente! Por exemplo, o clã checo da Praga, com Martin Macík e Aleš Loprais, ou a armada holandesa, com Martin van den Brink e Hans Stacey, pilotos da Iveco, também com algumas hipóteses de se oporem aos favoritos. Vladimir Chagin, chefe da equipa Kamaz, tem uma missão fácil, pois é só esperar qual dos seus quatro camiões vai vencer. O quadro de honra diz muito sobre a equipa, pois três dos quatro pilotos escolhidos para representar a Kamaz já venceram o Dakar: na edição passada venceu Dmitry Sotnikov, o mais novo da lista, tem 36 anos. O veterano Andrey Karginov, que venceu em 2014 e 2020 e o ‘Czar’, Eduard Nikolaev, que regressa depois de assegurar um quarto triunfo em 2019. O quarto camião azul foi entregue a Anton Shibalov, outro potencial vencedor, pois ficou em segundo lugar nas duas últimas edições do Dakar. A equipa parece totalmente preparada.

Sotnikov e Nikolaev guiam as versões mais evoluídas, o K5.

Apesar do pódio todo russo do ano passado, as ambições dos rivais mantêm-se intactas. Martin Macík, por exemplo, foi quarto, o seu melhor desempenho até agora: o jovem de 32 anos encarna a tradição checa na corrida de camiões no Dakar. Pela primeira vez, terá um aliado na equipa da Big Shock Racing, Martin Sättys (10º em 2021). É claro que Aleš Loprais também hasteia a bandeira da República Checa. O sobrinho do seis vezes vencedor Karel Loprais ainda está à caça de um triunfo, rumando ao seu 15º Dakar como piloto. Outro camião checo poderá estar na luta para um lugar no pódio, mas este com um chileno ao volante. Depois de terminar em nono na sua primeira incursão na categoria dos camiões, Ignacio Casale, bi vencedor nos quads, será o porta-estandarte da Tatra Buggyra Racing.

No entanto, o confronto entre russos e checos é pouco provável que ensombre o desempenho da armada holandesa, ansiosa por regressar à luta depois de um 2021 sem brilho. O seu ás, Martin van den Brink, juntou-se ao Team De Rooy no seu regresso ao evento, e irá correr lado a lado com Janus van Kasteren e o antigo vencedor do Dakar, Hans Stacey. Gerard de Rooy ficou de fora a preparar o lançamento do camião elétrico Iveco, previsto para 2023.

Como parte do plano ‘Dakar Futuro’, foram precisamente os Países Baixos que lançaram as primeiras iniciativas na categoria de camiões. Gert Huzing vai conduzir pelo terceiro ano consecutivo o camião híbrido da equipa Riwald.

O histórico e estável Hino, um ‘habitué’ do Dakar desde o início dos anos 90, é outra equipa com os olhos postos no futuro. O seu líder, Teruhito Sugawara, também irá competir num camião híbrido. Entretanto, as ambições de Gaussin são um pouco mais distantes, mas igualmente reais. O seu camião de corrida H2 alimentado a hidrogénio fará a sua primeira prova, em parte do percurso.

Palmarés últimos 10 anos