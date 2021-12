Dakar 2022, Kamaz quer continuar a vencer | AutoSport

A Kamaz quer continuar a ser o orgulho dos russos, ainda mais numa altura em que permanecem as sanções, em que os atletas russos são privados de participar em Campeonatos Mundiais, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos sob a bandeira nacional da Rússia e ao som do hino nacional, por um período de dois anos. Vladimir Chagin, o chefe da equipa Kamaz-Master, e sete vezes vencedor da prova disse recentemente que “uma das tarefas mais importantes no próximo Dakar é vencer com o novo modelo do camião. E estamos também conscientes do que a direcção executiva da nossa fábrica, as autoridades da república, o país, bem como os nossos fãs e parceiros, estão à nossa espera. Queremos voltar a alegrar os nossos fãs”, disse Chagin.