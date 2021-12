Dakar 2022 está à porta, mas pode recordar o Dakar 2021 (vídeo) | AutoSport

O Dakar 2022 está à porta, mas com a ação ainda a cinco dias de distância, recordamos a edição de 2021. Neste clip vamos trazer-lhe os melhores destaques das cinco categorias, fazer uma visita técnica à Kamaz, comparar as diferenças entre os 2WD e os 4WD nas categorias de carros, Toby Price dá-nos uma visita aprofundada ao seu ‘Hotel Dakar’, e por fim, sentamo-nos com o próprio Sr. Dakar, Stephane Peterhansel.