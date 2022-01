Dakar 2022: Audi vence 4 etapas na estreia, todos os números que importam | AutoSport

A um dia do fim do Dakar só mesmo os SSV T4 ainda não estão definidos, depois da liderança ter trocado novamente de mão, passando para Gerard Farrés Güell por troca com

Austin Jones. De resto, nos Autos, SSV T3 e Camiões está tudo teoricamente decidido, pois nada o é até que seja cumprida a última etapa.

Nos autos, oito pilotos venceram etapas até aqui: 3, Nasser Al-Attiyah (1A/B), Toyota; 2, Sébastien Loeb (BRX), 2, Carlos Sainz (Audi), 1, Henk Lategan (Toyota), 1, Orlando Terranova (BRX), 1, Mattias Ekström (Audi), 1, Giniel De Villiers, (Toyota), 1, Stéphane Peterhansel (Audi). Resumindo, 5 etapas ganhas pela Toyota, 4, Audi e 3, BRX.

A liderança da prova esteve sempre nas mãos de Nasser Al-Attiyah , a sua maior vantagem foi alcançada na etapa 6, 48m54s.

Pelo segundo lugar da geral passaram Carlos Sainz, Sébastien Loeb e Yazeed Al-Rajhi. Já no terceiro estiveram Brian Baragwanath, Martin Prokop, Lucio Álvarez (2 e 3), Yazeed Al-Rajh (4), Lucio Álvarez (5), Loeb (6) e desde a sétima até hoje a ordem foi sempre Nasser al Attiyah, Sébastien Loeb e Yazeed al Rajhi.

Nos SSV T3, o grande vencedor de etapas é Seth Quintero com 11 triunfos, Guillaume De Mévius venceu a etapa 2, e só os dois é que triunfaram em etapas.

Na classificação geral a história é diferente devido aos problemas que afetaram Seth Quintero muito cedo na prova. O norte americano liderou na etapa 1A e 1B, mas a partir daí foi sempre Chaleco Lopez, até à 11ª.

Nos SSV T4, o polaco Michał Goczał (Can-Am) venceu 7 etapas face a apenas uma de Rodrigo Luppi de Oliveira (Can-Am), Rokas Baciuška (Can-Am), Aron Domżała (Can-Am) e Gerard Farrés Güel (Can-Am).

A diferença entre primeiro e segundo nunca foi maior que 13m47s, na etapa 9, e até à etapa 6 nunca foi maior que 6m56s, era o que separava o brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira e Austin Jones. No penúltimo dia, Gerard Farres tem 1m41s de avanço para Austin Jones. Pela liderança da corrida passaram o polaco Marek Goczał, o seu compatriota Aron Domżała, o norte-americano Austin Jones, o brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira e Gerard Farrés Güell.

Nos Camiões, Dmitry Sotnikov (Kamaz) e Eduard Nikolaev (Kamaz) venceram o mesmo número de etapas até aqui, quatro, face às 3 de Andrey Karginov (Kamaz) e uma de Anton Shibalov (Kamaz). Ninguém mais para lá da Kamaz venceu tiradas.

Só Eduard Nikolaev (Kamaz) e Dmitry Sotnikov (Kamaz) passaram pela liderança e Nikolaev foi o primeiro líder, perdendo logo a seguir a dianteira para Sotnikov que não mais a largou.

A maior diferença entre 1º e 2º foi na etapa 3, Eduard Nikolaev estava a 11:45 de Dmitry Sotnikov, a menor na etapa 7 com Dmitry Sotnikov 05:14 na frente de Eduard Nikolaev.