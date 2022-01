Dakar 2022: As melhores histórias | AutoSport

Durante o Dakar acontece sempre muita coisa paralela à competição e é isso que vamos congregar aqui, no mesmo artigo, as melhores histórias do Dakar 2022. E já temos para contar…

Dakar: Nasser Al-Attiyah ‘empresta’ Toyota Hilux vencedora à Rebellion

Todos vimos as imagens do Rebellion de Alexander Pesci que ardeu no shakedown. Todos pensaram, inclusive a equipa que era ‘game over’, mas afinal não, pois pelos vistos, surgir um Príncipe Encantado chamado Nasser al Attiyah, que vai emprestar a Toyota Hilux com que venceu o Dakar 2019, e que é sua – foi-lhe oferecida pela Toyota Gazoo Racing – para ser utilizada por quem viu o seu carro consumido pelas chamas. “Ele é um verdadeiro Príncipe”, disse um membro da equipa francesa Rebellion relativamente ao gesto de Nasser Al-Attiyah.

Alexander Pesci, proprietário da Rebellion Timpieces, um relojoeiro de prestígio, assistiu impotente enquanto o seu protótipo DXX se incendiava no shakedown, mas Nasser Al-Attiyah ajuda: “o seu carro ardeu mas ofereci-lhes o meu para que pudessem partir. É um carro muito especial para mim, é o vencedor de 2019, mas penso que temos de dar a todos os concorrentes a opção de competir”, disse al Attiyah à Marca. O carro que agora vai ser ‘Rebellion’, irá um dia para o Museu de al Attiyah. Como se sabe, é o único modelo Toyota a ganhar o Dakar… até agora.

De qualquer forma, será Romain Dumas a guiar a Hilux, enquanto Pesci fica com o Rebellion com que Dumas iria correr. Tudo está bem quando acaba bem…

Dakar: Patrão da Rebellion fora depois de incêndio no carro

Ainda durante o shakedown do Dakar 2022, Alexandre Pesci ficou fora de prova, depois do protótipo RD Limited DXX que iria pilotar no terceiro rali se incendiar e ser totalmente destruído.

Pesci e Stephan Khuni, o seu navegador, não sofreram qualquer lesão, mas são os primeiros pilotos a abandonar o Dakar sem estar relacionado com a Covid-19.

A Rebellion vai apresentar apenas um carro para o prólogo de amanhã, que será tripulado por Romain Dumas e Remi Boulanger.

O prólogo de amanhã, irá ordenar os concorrentes e onde os 15 primeiros de cada categoria podem escolher, por ordem inversa, a sua posição de partida para o dia seguinte.

Oreca constrói híbrido para o Dakar 2023

Numa parceria com a SMG, de Philippe Gache, a Oreca está a construir um protótipo híbrido para competir no Rally Dakar em 2023, acompanhando dessa forma o seu programa de transição energética da ASO. A ideia passa por desenvolver um carro híbrido que consuma metade do que um veículo térmico, como um T1. Deve estar pronto em abril do próximo ano: “O objetivo passa por dar uma resposta, a curto e médio prazo, a todos estes clientes que queiram participar no Dakar dessa forma. As principais disciplinas do desporto motorizado utilizam híbridos. No TT é preciso haver uma solução híbrida para estas distâncias”.

A ideia é simples: motor de combustão standard, e um sistema híbrido, com uma unidade de recuperação de energia MGU, que a equipa acredita poder reduzir as emissões para metade.