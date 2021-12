Dakar 2022, Al Qassimi: Sr. Consistência | AutoSport

Khalid Al Qassimi e Dirk Von Zitzewitz regressam ao Dakar com o habitual Peugeot 3008 DKR e tendo em conta as mudanças lá na frente com os novos T1+, o piloto da Abu Dhabi Racing pode alcançar um bom resultado. Tem como recorde um sexto lugar, em 2018, com o Peugeot 3008 DKR, e nesta sua quinta participação, repetir esse resultado seria bom, ou até mesmo o 7º posto do ano passado: “O ano passado fui sétimo sem nunca ter competido neste rali. Foi um novo capítulo para mim e um grande resultado. Agora, é repetir…”



FOTO: A.S.O._F.Le_Floc_h_DPPI