Dakar 2021: O percurso

A riqueza de paisagens da Arábia Saudita oferece uma número quase infinito de permutações para dar ao percurso do Dakar um sabor diferente. Tal como sucedeu em 2020 foi uma busca de descoberta, e o percurso de 2021 será novamente uma viagem de exploração. Todo o percurso será completamente novo, cada quilómetro das especiais. Além disso, os setores mais rápidos, onde a diferença se fazia fruto da potência bruta dos motores, foram aligeirados, em prol da segurança. Tal como no ano passado, os concorrentes e as equipas do Dakar irão primeiro para Jeddah, onde vão passar alguns dias na costa do Mar Vermelho sob especiais condições para o cumprimento das medidas sanitárias impostas para proteger a caravana da Covid-19. As verificações técnicas e o escrutínio administrativo terá lugar nas instalações do Estádio Rei Abdullah, durante os dias 1 e 2 de janeiro.

2/01 – Prólogo Jeddah > Jeddah – 11 km

Este aperitivo dará aos participantes a oportunidade de se adaptarem a um ritmo competitivo. O traçado levará os concorrentes a cerca de 30 quilómetros de distância do Rei Abdullah Stadium e apresenta algumas pistas arenosas onde será difícil resistir à tentação de simplesmente deslizar no percurso. Mais importante ainda, a classificação estabelecerá uma ordem de partida para a primeira etapa, com todos exatamente onde pertencem em termos de andamento.

ETAPA 1, 3/01 – Jeddah > Bisha, 622 km – SS : 277 km

A etapa de abertura será realizada inteiramente em pistas. O principal desafio reside em rolar constantemente de um vale para outro, evitando ao mesmo tempo os perigos de erros de navegação colocados pelos numerosos cruzamentos. Os concorrentes terão de estar atentos nos troços pedregosos se quiserem evitar pneus furados.

ETAPA 2, 4/01 – Bisha > Wadi Ad-Dawasir, 685 km – SS : 457 km

Surgem as primeiras dunas, que aparecerão num troço de cerca de 30 quilómetros no primeiro terço da etapa. O cenário é dominado pelo amarelo da areia, mas as dunas brancas darão um toque de contraste. Uma longa secção fora de pista surge mesmo antes da sequência final de pistas de areia.

ETAPA 3, 5/01 – Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir, 630 km – SS : 403 km

A porta de entrada para o ‘Empty Quarter’ fornece o pano de fundo para esta etapa, de deserto puro e não adulterado. Os concorrentes encontrarão uma zona difícil de dunas, embora espalhadas por todo o lado e em pequenas correntes. Há também várias secções técnicas entremeadas com zonas mais rápidas. Este ‘loop’ de alta velocidade dará aos concorrentes mais rápidos a sua primeira oportunidade de fazer uma verdadeira diferença.

ETAPA 4, 6/01 – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh, 813 km – SS : 337 km

Se o sector de ligação for incluído, esta é a fase mais extensa da corrida, mas é pouco provável que a parte desportiva empurre os concorrentes até ao limite. Pelo contrário, o foco estará em diversão ao volante, embora as pistas sinuosas não deem descanso aos participantes. No entanto, vale a pena ter em mente que os erros têm um preço elevado, mesmo em fases de transição como esta.

ETAPA 5, 7/01 – Riyadh > Buraydah, 625 km – SS : 419 km

A paciência é uma virtude nos rallys, como se verá nesta longa e dura fase, onde os concorrentes que não controlam os seus nervos estão a passar por um dia mau. Vários elementos farão baixar a velocidade média, incluindo um duro sector de dunas perto do meio do especial e as numerosas pedras que nidificam algumas pistas. A pressa faz desperdício -ou, neste caso, um pneu furado.

ETAPA 6, 8/01 – Buraydah > Ha’il, 655 km – SS : 485 km

O caminho para Ha’il será 100% liso e arenoso. O percurso desta etapa apresenta ainda dunas de todas as formas e cores, testando a capacidade dos concorrentes das enfrentar de frente e por trás! Os homens das motos enfrentarão aqui o seu maior desafio e mesmo os motards mais duros acabarão com os seus braços como geleia. Alguns poderão até conhecer o deserto depois do anoitecer… e terão de se contentar com um dia de descanso muito curto.

9/01 – Ha’il Dia de descanso

ETAPA 7, 10/01 – Ha’il > Sakaka, 737 km SS : 471 km (etapa de maratona)

A etapa da maratona inicia-se com uma sequência ‘temível’ de montanhas de areia e 100 km de subidas e descidas quase sem interrupção. Os concorrentes terão de ter cuidado com o sobreaquecimento dos seus motores. A primeira parte chega ao fim com uma série de planaltos pedregosos e uma mistura de secções sinuosas e rápidas.

ETAPA 8, 11/01 – Sakaka > Neom, 709 km – SS : 375 km

A segunda parte da etapa da maratona tende a recompensar aqueles que foram cautelosos na primeira. Para além da satisfação de rebentar pelos caminhos arenosos e depois pedregosos deste especial, os concorrentes poderão desfrutar das paisagens mais majestosas do país… enquanto se mantêm atentos ao roadbook. Se há um momento para tirar a câmara de filmar, é este.

ETAPA 9, 12/01 – Neom > Neom, 579 km – SS : 465 km

O especial vai começar na costa do Mar Vermelho e começará com um ‘passeio’ à beira-mar. No entanto, não será tudo com navegação fácil, pois o curso leva os concorrentes a trilhos por vezes rápidos mas muitas vezes demasiado arenosos para acelerar demais. A duração e variedade desta etapa colocam-na entre as mais duras destas duas semanas de prova.

ETAPA 10, 13/01 – Neom > AlUla, 583 km – SS : 342 km

Não há superlativos suficientes para descrever as paisagens na primeira parte desta etapa. As áreas montanhosas que constituem a maior parte do resto do percurso são igualmente de tirar o fôlego. No entanto, os trilhos arenosos proporcionarão uma boa oportunidade para os participantes com mais capacidade de navegação abrirem o seu caminho através dos vales.

ETAPA 11, 14/01 – AlUla > Yanbu, 557 km – SS : 511 km

O especial mais longa do rali irá definir o cenário para o confronto decisivo entre os restantes concorrentes. As dunas estão de volta após vários dias para separar os melhores dos outros num oceano de areia que se estende por quase 100 quilómetros, onde as diferenças de tempo podem ser enormes.

ETAPA 12, 15/01 – Yanbu > Jeddah, 452 km – SS : 225 km

A última etapa do Dakar não é necessariamente a mais fácil. Os concorrentes terão ainda de lidar com a ameaça de correntes de dunas, onde ficar preso pode facilmente soletrar a diferença entre um final doce e um final amargo. No entanto, ‘celebração’ será a palavra-chave aqui, uma vez que a linha de chegada na costa do Mar Vermelho traz de volta memórias da Lac Rose para alguns dos ‘históricos’.

15/01 – Jeddah Pódio e final da prova.