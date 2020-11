Dakar 2021, Lourenço Rosa: “Tinha este sonho, e este ano surgiu a oportunidade”

Lourenço Rosa e Joaquim Dias são uma dupla lusa que vai correr no próximo Dakar nos SSV. Levam o #442 nas portas e vão cumprir um sonho: “Tinha um sonho de fazer um Dakar, e este ano surgiu essa oportunidade” começou por dizer Lourenço, que explicou todo o processo: “Vou incorporar a estrutura oficial da Can Am (South Racing) e apesar de ir como piloto privado, esta é a equipa que ganhou nos últimos três anos a prova na categoria SSV”, disse antes de se referir aos objetivos: “quero terminar este enorme desafio, e dia a dia ir subindo na classificação. Se conseguisse um Top 10 ainda melhor.

Até lá, vamos estar durante três semanas no Dubai e Arábia Saudita, em treinos de navegação e de condução em dunas”, explicou Lourenço Rosa, que vai ser acompanhado pelo seu habitual navegador, Joaquim Dias, que tem bons conhecimentos de mecânica”.

Lourenço Rosa é um piloto que correu muito tempo nas pistas e no TT. começou nas pistas onde disputou o Troféu Starlet, depois mudou-se para o TT onde disputou durante três anos o Troféu Nissan Terrano II. Mais tarde, regressou às pistas, correndo no Troféu Toyota Yaris, nos circuitos e ralis, passando depois para o Troféu Mazda onde foi duas campeão. Nos últimos quatro anos tem vindo a disputar O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno nos SSV, com um Can Am, onde ando com alguma regularidade no Top 6. Agora, vai cumprir o sonho do Dakar.