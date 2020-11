Dakar 2021: Lista de Inscritos ‘cai’ 22%…

É menos extensa que a da prova do ano passado, mas não deixa de ser boa. Tal como se esperava, a Covid-19 tem consequências também na lista de participantes do Dakar, que diminui significativamente em 2021. Dos 563 inscritos no ano passado (342 veículos), em 2021 o rally cai para 440 participantes (266 veículos). uma quebra de 22% que é significativa, e já esperada. Contudo, há novidades, o Dakar Classic, que se espera poder compor um pouco melhor o plantel…

A organização do Rally Dakar apresentou a lista provisória dos inscritos para a 43ª edição da prova, que terá lugar pelo segundo ano na Arábia Saudita, de 3 a 15 de Janeiro de 2021. Será a participação mais baixa das últimas 25 edições. Depois de ter publicado há dias a lista provisória de Motos e Quads, fez o mesmo agora com a lista de autos, SSV e Camiões.



Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy) vai defender o seu triunfo de 2020 ao lado de Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy). Nasser al Attiyah (Toyota) vai tentar recuperar para a Toyota o ceptro do Dakar, que conseguiu em 2019. A grande novidade é Sébastien Loeb e Nani Roma nos novos BRX Buggy da Prodrive. Depois seguem-se os nomes habituais: Giniel de Villiers (Toyota), Bernhard Ten Brinke (Toyota), Jakub Przygonski (Mini), Yazeed Al-Rahji (Toyota), Mathieu Serradori (Buggy), Orlando Terranova (Mini), Khalid Al Qassimi (Peugeot)

Martin Prokop /Ford Ranger), Erik Van Loon, Romain Dumas, Yasir Seaidan, Valdimir Vasilyev, Wei Han, Jerome Pelichet.



Dos portugueses falamos noutro artigo. CLIQUE AQUI Beneditkas Vanagas (Filipe Palmeiro) (Toyota), Ricardo Porém/Manuel Porém (Borgward), #390-Rui Carneiro/Filipe Serra. #442-Lourenço Rosa/Joaquim Dias; #542-José Martins/Jean François Cazeres/Jerôme Naquart; #547-Jordi Ginesta/Marc Dardaillon/Armando Loureiro