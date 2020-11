Dakar 2021: BRX T1 da Prodrive

A cerca de mês e meio do Dakar, as equipas preparam, na medida do possível, as suas máquinas e se há local bom para se estar, é no deserto. E foi exatamente para aí que foi a equipa Bahrain Raid Xtreme (BRX) que depois de finalizar a montagem do primeiro dos dois buggies T1 4X4 com que vão encarar o Dakar, já o levaram para o deserto de Marrocos. Sebastien Loeb, que terá Nani Roma como companheiro de equipa, acredita que a equipa “fará algo bastante bom” no Dakar: “O carro é muito compacto, o que o torna bastante ágil, agradável de pilotar” começou por dizer Loeb que explicou que os mecânicos terão muito trabalho quando for preciso mudar peças pois o carro é muito compacto, disse ao Motorsport.com: “tivemos alguns problemas, mas isso é normal. Não houve nada de grave como partir a caixa de velocidades ou o motor”, disse. O desafio da nova equipa passa pelo facto de nunca um projeto destes ter saído vencedor no ano de estreia, pelo que este primeiro ano tem sempre de ser encarado como aprendizagem, porque a dura realidade do Dakar não perdoa aos ‘rookies’, quer sejam pilotos ou máquinas. Seja como for, só durante e depois da prova se saberá se o trabalho que foi feito até ao arranque foi bom…