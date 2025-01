Dakar/1ª semana: rivalidades acesas, mas margens apertadas só nos Ultimate

Com metade do Dakar já percorrida, o rali mantém-se imprevisível e emocionante. Nasser Al Attiyah não atira a toalha, Henk Lategan lidera a geral com uma vantagem sólida, mas a competição está acirrada. Nas restantes categorias, há maior definição, mas prognósticos só no fim…

Com cerca de metade do Dakar realizado, depois de um dia difícil, Nasser Al Attiyah mostrou que não atira facilmente a toalha ao ganhar dez minutos a todos os seus rivais que estão atualmente no pódio provisório na pista. No entanto, esse tempo é exatamente igual ao da penalização que lhe foi aplicada por ter chegado ao bivouac com uma roda sobresselente em falta. Assim, a vitória da etapa foi para o californiano Seth Quintero, por uma vantagem mínima – apenas um segundo – permitindo-lhe obter o seu segundo sucesso do ano no rali.

Henk Lategan continua a liderar a classificação geral, com uma vantagem de 10m17s’ sobre Yazeed Al Rajhi e 20m54s sobre Mattias Ekström. O piloto do Qatar, que terá de esperar para dar à marca Dacia o seu primeiro sucesso no Dakar, está mais atrás, a 35 minutos do líder sul-africano.

Yasir Seaidan venceu pela primeira vez na sua carreira na classe Challenger na chegada a Ha’il. O saudita já não tem hipóteses de vencer à geral, mas continua a querer estar presente na corrida. Nicolás Cavigliasso abriu uma vantagem depois de ter aproveitado os problemas de Corbin Leaverton. Tem agora uma vantagem de 28 minutos sobre Gonçalo Guerreiro, o seu perseguidor mais próximo.

Na categoria SSV, Chaleco López também continua na luta pelas vitórias de etapa e obteve ontem a sua segunda vitória, batendo Brock Heger por 20 minutos. O americano não se importa, porque lidera a categoria no dia de descanso, com uma vantagem de 1 hora e 21 minutos sobre o seu companheiro de equipa da Polaris, Xavier de Soultrait, o que em condições normais chega para vencer, mas o Dakar tem tudo menos condições normais…

Martin Macík está imperturbável ao volante do seu camião, que foi o mais rápido pela quarta etapa consecutiva, e já não consegue ver Aleš Loprais e Vaidotas Žala no seu espelho retrovisor. O seu perseguidor mais próximo, Mitchell van den Brink, está a quase duas horas de distância.

Portanto, como se percebe, nos Ultimate, com sete equipas em 45 minutos tudo pode ainda acontecer, e os 20 minutos que separam os três homens do pódio deixam tudo em aberto. Se estas margens tiverem lugar a dois, três dias do fim, era uma coisa, mas ainda falta uma semana inteira de Dakar, que talvez não seja tão dura, mas há muita areia e por isso as margens podem ser maiores.

Nos Challenger, Nicolas Cavigliasso parece ter a corrida controlada, tem sido muito regular em alto nível, mas tem Gonçalo Guerreiro a menos de meia hora e Paul Spierings a 45m26s. Deve chegar para vencer, mas só se mantiver a toada firme, e com muitas dunas pela frente, tudo pode acontecer.

Nos SSV, Brock Heger tem 1h18m de avanço para Xavier de Soultrait, portanto, só com problemas mecânicos, atascansos (que são menos prováveis nos ‘levezinhos’ Challenger) ou erros de navegação colossais perde a corrida.

Alexandre Pinto está inscrito no Mundial de TT (W2RC) e, portanto, não precisa de atacar os dois homens à sua frente, deve é manter a posição, pois tem vencido etapas e está destacadíssimo no W2RC, que como se sabe tem pontuações a cada dia de prova.

Nos Camiões, como já referimos, Martin Macík tem a prova na mão e foi pena o azar de ontem de Vaidotas Žala/Paulo Fiúza, pois um pódio na estreia do piloto era muito bom. Agora, ficou muito difícil.

Ultimate

Challenger

SSV

Camiões