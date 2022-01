Dakar: 13, o número da sorte para Mário e Rui Franco | AutoSport

No seu Dakar de estreia, Mário Franco/Rui Franco (Yamaha ZX 1000R), terminaram a prova na 13ª posição. Uma bela prestação, muito consistente, pelo caminho tiveram os problemas que ‘tocam’ a quase todos numa prova deste calibre, mas sairam-se muito bem, para quem ia à descoberta.

Entre outros pequenos ‘gremlins’, na etapa 10 tiveram problemas com um triângulo da suspensão da frente direita do seu Yamaha, fizeram a etapa quase toda só com tração atrás, pois o diferencial da frente tinha partido. E ainda atascaram duas vezes. Eram décimos da geral, posição a que tinham chegado na etapa 7, mas caíram para o 16º lugar. Até ao fim da prova, ainda recuperaram três posições até final.

Numa categoria bem competitiva e em estreia a este nível no Dakar, a dupla lusa começou em 13º e terminou na mesma posição. Pelo meio, eram sextos na etapa 4:

“logo ao Km 5 partimos uma rótula de um triângulo que nos custou 18 minutos”. Na etapa 5, eram nonos: “Infelizmente um furo fez-nos perder 8 minutos, porque não estamos habituados a trocar rodas, e com isso perdemos tempo”. Na etapa 6, caíram para a 11º posição, mas até ao problema da etapa 10 foi sempre a recuperar.

Uma boa prova, com as condicionantes normais deste evento.