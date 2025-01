Dacia Sandriders: resiliência, espírito de equipa, e a vitória ainda na ‘mira’…

Al-Attiyah e Boulanger enfrentaram o terreno exigente com determinação, mantendo a equipa no topo da competição.

Os Dacia Sandriders enfrentam a segunda semana do Rali Dakar com força renovada, prontos para mais 2464 quilómetros que ainda têm pela frente. Na estreia neste icónico evento, a equipa já mostrou garra e potencial, mesmo diante de desafios inesperados, mas como seria de esperar, também tiveram a sua dose de azares, e problemas que ‘atiraram’ Sébastien Loeb para casa depois duma desclassificação resultante de um roll bar danificado, bem como do atraso de Nasser al Attiyah, que na ânsia de recuperar tempo cometeu um erro de ‘rookie’: deixou uma roda perdida no percurso e com isso perdeu tudo o que ganhou na pista.

