Dacia Sandriders reforça ataque ao Dakar 2026 com quarteto de luxo

A Dacia Sandriders regressa em força ao Dakar Rally 2026, segunda participação oficial da marca numa prova que volta a abrir o FIA World Rally-Raid Championship (W2RC), de 3 a 17 de janeiro, na Arábia Saudita. A equipa aumenta a sua presença de três para quatro carros na categoria Ultimate, reforçando a ambição de lutar pela vitória absoluta logo no arranque da temporada.

Depois de uma estreia encorajadora em 2025, marcada por uma vitória em etapa e dois triunfos no W2RC ao longo do ano, a Dacia Sandriders regressa ao deserto saudita com uma formação de topo, ainda mais reforçada com o Campeão W2RC em título, Lucas de Moraes, e desta forma, está melhor preparada para enfrentar os 4840 km cronometrados de um percurso total de 7994 km, num traçado em laço com partida e chegada a Yanbu, incluindo 13 etapas e dia de descanso em Riade.

Quarteto de pilotos de topo no Dakar 2026

Al-Attiyah, Loeb, Gutiérrez e Moraes ao ataque

A formação para o Dakar 2026 integra quatro duplas consideradas entre as mais fortes do pelotão Ultimate:

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (#299)

Sébastien Loeb / Édouard Boulanger (#219)

Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (#212)

Lucas Moraes / Dennis Zenz (#223)

Com 21 participações e cinco vitórias no Dakar, além de três títulos de campeão do mundo de rally-raid, o qatari Nasser Al-Attiyah lidera o ataque da Dacia, novamente navegado pelo belga Fabian Lurquin. O piloto sublinha que o objectivo passa claramente por voltar a vencer, apoiado num carro que considera competitivo e numa estrutura que ganhou experiência e consistência ao longo de 2025.

Ao seu lado surge Sébastien Loeb, nove vezes campeão do mundo de ralis, que parte para o seu 10º Dakar determinado em melhorar os segundos lugares conquistados em 2017, 2022 e 2023. Navegado pelo francês Édouard Boulanger, campeão de navegadores do W2RC em 2025, o francês chega ao Dakar após uma vitória no Rallye du Maroc, tradicional ensaio geral para a prova saudita, e destaca os progressos feitos na fiabilidade, em particular nos sistemas de refrigeração.

Cristina Gutiérrez e Lucas Moraes consolidam profundidade da equipa

A espanhola Cristina Gutiérrez e o navegador Pablo Moreno foram apontados internamente como elementos-chave no apoio aos colegas em 2025 e entram agora no Dakar 2026 com margem acrescida para explorar a sua própria performance. A dupla quer capitalizar as boas indicações dadas nas três provas W2RC disputadas no último ano com a Dacia Sandriders, adoptando uma estratégia equilibrada entre ritmo e gestão.

A grande novidade é a chegada do brasileiro Lucas Moraes, campeão em título do FIA World Rally-Raid, que se junta à Dacia para 2026, acompanhado pelo navegador alemão Dennis Zenz. Moraes, terceiro classificado no Dakar na estreia em 2023, assume o desafio de integrar um novo carro e uma nova estrutura, mantendo a ambição declarada de lutar pelos lugares da frente. Zenz, por seu lado, sublinha uma preparação assente em três pilares: condição física, estudo de informação de percurso acumulada na Arábia Saudita e treino técnico para resolver problemas mecânicos com os recursos disponíveis a bordo.

Sandrider evoluído: menos peso, mais fiabilidade

O Dacia Sandrider apresenta para 2026 um pacote consistente de evoluções técnicas, com prioridade à redução de peso, eficiência da refrigeração, fiabilidade mecânica e conforto a bordo. Entre as melhorias destacam-se:

Painéis de carroçaria mais leves para aumentar agilidade e eficiência;

Secção traseira redesenhada, com remoção do espaço de bagageira e novo painel traseiro;

Novo sistema de admissão de ar com snorkel curto específico para o Dakar;

Reposicionamento da caixa de filtro de ar;

Grelha traseira do radiador redesenhada para manter capacidade de arrefecimento mesmo com obstrução parcial;

Filtro de espuma na grelha frontal para limitar a entrada de areia no ventilador;

Novos motores de ventoinha com maior velocidade de funcionamento e electrónica revista para maior fiabilidade;

Unidade DC‑DC arrefecida a água para garantir desempenho independente do fluxo de ar;

Remoção do conjunto de faróis LED dianteiros para melhorar a visibilidade entre o capot e a lâmina frontal;

Projectores LED melhorados para condução nocturna;

Mastro de segurança para etapas em dunas;

Braços superiores de suspensão reforçados para maior durabilidade;

Embraiagem com menor carga de aperto;

Novo veio de transmissão dianteiro para melhor durabilidade das estrias;

Torquímetro atualizado com limitador para evitar sobrecargas;

Novas bielas homologadas FIA para reforçar a fiabilidade do motor;

Software de motor revisto para optimizar a entrega de potência dentro dos limites FIA e reduzir riscos de over power;

Novo sistema de câmaras a bordo para apoio à análise de performance; Sistema opcional de arrefecimento de capacete para temperaturas extremas.

Objectivo declarado: ganhar o Dakar

Ambição máxima com prudência: A directora de equipa, Tiphanie Isnard, reforça que a Dacia Sandriders entra no Dakar 2026 com um objetivo claro: lutar pela vitória. Sublinha, no entanto, que a ambição é acompanhada por uma abordagem realista numa prova que “exige tudo de cada pessoa envolvida” e se caracteriza por desafios imprevisíveis.

Isnard destaca que, em apenas um ano desde a estreia, a equipa conseguiu levar o carro a um nível de maturidade técnica que permite competir em todos os tipos de terreno – dunas, pistas rápidas e zonas pedregosas. Ao mesmo tempo, insiste numa postura de humildade, consciente de que o Dakar obriga a “reavaliar tudo todos os dias”, respondendo a imprevistos e a contrariedades ao longo de duas semanas de grande desgaste físico e mecânico.

Balanço de 2025: missão cumprida e base para 2026

Na estreia no Dakar 2025, a prioridade da Dacia Sandriders passava por chegar ao fim e acumular experiência, objectivo considerado cumprido com dois dos três carros a concluírem a prova. A equipa somou uma vitória em etapa com Nasser Al‑Attiyah e Édouard Boulanger, quatro tempos dentro do top 10 para Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno, e boas prestações de Sébastien Loeb e Fabian Lurquin antes da desistência por danos de acidente.

Al‑Attiyah terminou em quarto da geral, depois de lutar pelo último lugar do pódio, demonstrando o potencial competitivo do Sandrider logo na primeira participação. A vitória de etapa permitiu ao piloto do Qatar estender um registo histórico: tornar‑se o único concorrente da história do Dakar a registar pelo menos um melhor tempo em especiais em 18 participações consecutivas.

Em 2026, com carro evoluído, quatro duplas de topo e um conhecimento mais profundo do terreno saudita, a Dacia Sandriders assume, sem rodeios, a ambição de conquistar o primeiro grande troféu mundial de competição automóvel da história da marca.