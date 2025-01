Dacia Sandriders afina os detalhes para o Dakar

Após o domínio no Rali de Marrocos, com um primeiro e segundo lugares, a Dacia Sandriders teve menos de um mês para ajustar os seus carros da categoria Ultimate rumo ao Dakar 2025. Sob a liderança do diretor técnico Philip Dunabin, o foco esteve na fiabilidade e no desempenho, com testes intensivos em Sweet Lamb, País de Gales, conhecido histórico palco do Rali da Grã-Bretanha no WRC, e no túnel de vento climático do MIRA, no Reino Unido. Problemas de eletrónica e refrigeração foram resolvidos com o apoio da Alpine Racing, garantindo que os Dacia Sandriders estarão prontos para enfrentar as duas semanas desafiadoras do maior rali do mundo.

Após o Rali de Marrocos, a Dacia Sandriders teve menos de um mês para preparar os seus carros da categoria Ultimate. O diretor técnico Philip Dunabin explicou que alterações foram introduzidas nos Dacia Sandriders alimentados a combustível sustentável antes do Rali Dakar 2025: “O primeiro e segundo lugares no Rallye du Maroc mostraram que o Dacia Sandrider tem um bom nível de desempenho”, disse Dunabin.

“Mas é óbvio que, de Marrocos para o Dakar, o foco tem estado na fiabilidade, para garantir que podemos fazer as duas semanas sem problemas. Desde Marrocos, trabalhámos para melhorar potenciais problemas de fiabilidade do motor durante um dia inteiro de corrida em Sweet Lamb, no País de Gales.

Também tivemos outra sessão que se concentrou em otimizar o desempenho de arrefecimento do motor e outros aspetos do carro. Isto foi feito num túnel de vento climático nas instalações do MIRA no Reino Unido.

Durante os testes em Marrocos e no rali, tivemos alguns problemas com a eletrónica que controlava as ventoinhas dos motores.

Com a ajuda da Alpine Racing, pudemos aprofundar bastante a eletrónica das ventoinhas e implementámos uma série de medidas em conjunto com o fabricante das ventoinhas para melhorar a fiabilidade desses componentes. Também trabalhámos em itens que têm uma vida útil limitada para garantir que temos um fornecimento adequado para o Dakar. Baseámo-nos numa avaliação do desempenho desses componentes durante o Rallye du Maroc e ao longo dos testes, pelo que temos uma boa noção da vida útil de cada componente para garantir que chegamos ao fim do Dakar com o mínimo de problemas. Isto otimizará as nossas hipóteses de obter o melhor resultado possível para o Dacia Sandrider na primeira participação no Dakar.”

FOTOS Dacia