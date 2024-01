Dacia Sandrider: Uma abordagem eco-inteligente | AutoSport

A Dacia está determinada a liderar a descarbonização acessível e está totalmente alinhada com o compromisso assumido pelos organizadores do Dakar e de outros rally-raids para tornar o desporto automóvel mais sustentável e nesse contexto procurou fazer uma abordagem eco-inteligente em todos os parâmetros do carro.

Os engenheiros trabalharam com especial afinco para tornar o carro mais leve e para reduzir o consumo de combustível. O peso total do Sandrider foi reduzido em cerca de 15 kg em relação a protótipos comparáveis. Isto foi conseguido através da utilização de um chassis tubular mais leve, da eliminação de todos os painéis de carroçaria supérfluos e da utilização de carbono para os restantes painéis. Os projetistas também eliminaram todos os elementos decorativos, enquanto os engenheiros optaram por um motor mais compacto e mais leve. Para otimizar a tração e o desempenho dinâmico, a distribuição do peso entre a frente e a traseira foi significativamente aumentada na dianteira.

Além disso, foi dada especial atenção à aerodinâmica para reduzir o consumo de combustível e melhorar o desempenho. Os engenheiros conseguiram reduzir a resistência aerodinâmica em 10% e a sustentação em 40% em relação a protótipos comparáveis. Como parte deste trabalho, concentraram-se especialmente nas entradas de ar que arrefecem o motor.

A gestão do calor é fundamental nas condições extremas do Dakar e de outros rally-raids. Para manter a temperatura baixa no habitáculo, os designers do Sandrider utilizaram pigmentos anti-infravermelhos diretamente integrados nos painéis de carbono da carroçaria. Foi registada uma patente para este processo.

O motor do Sandrider vai competir com combustível sintético fornecido pela Aramco. Trata-se de uma solução simples e económica para reduzir o seu impacto ambiental. Os combustíveis sintéticos desenvolvidos pela Aramco combinam hidrogénio renovável com CO2 sequestrado, gerando um combustível com baixo teor de carbono que é compatível com os motores atuais. Para a Dacia, o Dakar é o campo de testes ideal para esta tecnologia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SANDRIDER

Categoria FIA: T1+ Ultimate

Chassis: tubular

Carroçaria: fibra de carbono

Motor: V6, 3.0 litros, biturbo, injeção direta

Potência máxima: 265 kW/360 cv às 5.000 rpm

Binário máximo: 539 Nm às 4.250 rpm

Transmissão: 4X4

Caixa de velocidades: sequencial, 6 velocidades

Suspensão dianteira/traseira: duplo braço

Curso de suspensão: 350 mm

Rodas: Alumínio, 17 polegadas

Pneus: BF Goodrich, 37 polegadas

Comprimento x largura x altura: 4.140 x 2.290 x 1.810 mm

Distância entre eixos: 3.000 mm

Projeção das rodas dianteiras/traseiras: 590/550 mm