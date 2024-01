Dacia Sandrider: estreia em competição no Rali de Marrocos | AutoSport

Agora revelado, o Dacia Sandrider vai iniciar uma longa série de testes de desenvolvimento em vários países. A estreia oficial em competição acontecerá no Rali de Marrocos de 2024, a etapa africana do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), a disputar entre 5 e 11 de outubro.

Os Dacia Sandrider, a equipa oficial da Dacia no W2RC, vão participar no seu primeiro Dakar e nas outras etapas do Campeonato do Mundo de Rally-Raid, em 2025, e para o fazer escolheram três duplas acima de qualquer ‘suspeita’, um Dream Team para chegar o mais rapidamente possível ao triunfo no Rali Dakar: Sébastien Loeb, Nasser al Attiyah e Cristina Gutierrez, recém vencedora da sua classe no Dakar.

O francês Sébastien Loeb, de 49 anos, venceu o Campeonato do Mundo de Ralis nove vezes consecutivas, entre 2004 e 2012. É o piloto mais bem-sucedido do desporto automóvel e é frequentemente considerado o melhor piloto de ralis de todos os tempos. Sébastien Loeb participa no Dakar desde 2016 e terá como navegador o belga Fabian Lurquin.

A piloto de ralis espanhola Cristina Gutiérrez Herrero, de 32 anos, é um dos principais nomes das provas mundiais de todo-o-terreno. Já participou em oito ralis Dakar, entre 2017 e 2024. Cristina Gutiérrez venceu a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno, na categoria T3, em 2021. Em janeiro deste ano, tornou-se apenas a segunda mulher a vencer uma categoria (Challenger) do Dakar, depois de Jutta Kleinschmidt, que ganhou a prova à geral. O navegador de Cristina Gutiérrez será Pablo Moreno Huete.

Nasser Al-Attiyah venceu cinco vezes a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno e é o atual bicampeão do Mundo de Rally-Raid em título. Verdadeira lenda do Dakar, venceu esta espetacular prova cinco vezes.