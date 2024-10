Dacia Sandrider: A estreia perfeita antes do Dakar

Foi, a todos os títulos notável a estreia da Dacia na classe mais alta do todo-o-terreno mundial.

Nunca um construtor completamente novo chegou à sua primeira grande prova e venceu, tal como fez a Dacia. Volkswagen, Mini, Toyota, Peugeot, Audi todas tiveram que ‘penar’ um pouco até vencer pela primeira vez, e a Dacia fê-lo logo na prova de estreia, deixando água na boca para o Dakar 2025.

E fez mais, pois Nasser Al-Attiyah venceu na frente de Sébastien Loeb, um resultado que teve tanto de inesperado quanto justo, após cinco dias de competição e quase 2500 quilómetros de terreno acidentado. A prova foi, em grande parte, um evento de teste para a nova equipa e para os seus Dacia Sandriders que terminou com a cereja no topo do bolo.

No entanto, o mais importante foi o facto de o Rallye du Maroc ter servido como preparação perfeita para o Dakar de janeiro, o evento mais difícil do calendário internacional de desportos motorizados e o próximo desafio para os Dacia Sandriders.

Depois de liderar desde o início ao vencerem a primeira etapa de segunda-feira, Nasser Al-Attiyah e Edouard Boulanger garantiram a vitória para se tornarem, respetivamente, o piloto e o copiloto campeões do FIA World Rally-Raid para 2024, depois de terem sido tidos em conta os resultados obtidos com diferentes equipas no início do ano.

Al-Attiyah, do Qatar, é agora tricampeão do mundo, enquanto a sua vitória no Rallye du Maroc foi a sétima no total. Depois de terem vencido a etapa mais longa de quarta-feira, os 325 quilómetros de Zagora a Mengoub, Sébastien Loeb e Fabian Lurquin concluíram o Rallye du Maroc com a vitória na Etapa 5, numa sexta-feira famosa para os Dacia Sandriders.

Depois de ter começado o último dia na quarta posição, Loeb terminou em segundo lugar na classificação geral, dando origem a um 1-2 enfático para os Dacia Sandriders.

Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno recuperaram de uma série de contratempos anteriores e terminaram em sétimo lugar na Etapa 5.

Com três vitórias em cinco etapas e um segundo lugar, os Dacia Sandriders conseguiram demonstrar um bom desempenho, ao mesmo tempo que recolheram dados e feedback cruciais.

Mas o trabalho para estar pronto para o Dakar 2025, que se realiza na Arábia Saudita de 3 a 17 de janeiro, ainda agora começou…

Tiphanie Isnard, diretora da equipa, The Dacia Sandriders revelou estar muito orgulhosa da equipa: “foi um esforço enorme de tantas pessoas. Ninguém poderá avaliar o esforço incansável que foi necessário para ter três carros na partida do Rallye du Maroc. Terminar em primeiro e segundo com o Nasser e o Seb e com a Cristina a fazer um ótimo trabalho é realmente fantástico.

Mas este foi apenas o nosso primeiro evento, um evento de teste para o Dakar, por isso é um resultado que não podíamos esperar. Agora é importante manter os pés no chão porque isto é apenas o início da nossa aventura. Dentro de quatro semanas os carros estarão no barco para a Arábia Saudita para o Dakar e temos um grande trabalho pela frente porque aprendemos muito durante esta corrida e há algumas coisas que precisamos de melhorar porque o Dakar é uma corrida muito dura.

Mas estamos todos super-felizes com este resultado, todos na equipa merecem isto e estamos super-motivados para continuar a lutar pelo Dakar” , disse.

Nasser Al-Attiyah afina pelo mesmo diapasão: “ganhar também pela primeira vez para a Dacia é incrível, é fantástico. Vamos agora continuar a dar o nosso melhor no desenvolvimento do Dacia Sanrider para nos prepararmos para o Dakar”.