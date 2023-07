Dacia rumo ao Rali Dakar em 2025: mais detalhes | AutoSport

A Dacia vai competir no Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid em 2025, numa temporada que culminará com a participação no Rali Dakar, como construtor na categoria T1+. Durante toda a época, o programa oficial da Dacia vai aproveitar os conhecimentos técnicos da marca e a experiência da equipa britânica de competição e engenharia, Prodrive, para o desenvolvimento da participação da marca.

A partir de 2024, incluindo durante a fase de testes, o francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão do Mundo de ralis, e a piloto de ralis espanhola, Cristina Gutiérrez Herrero, vão competir oficialmente pela Dacia

O modelo de competição da Dacia para o Rali Dakar vai utilizar combustível sintético fornecido pela Aramco: “A Dacia e o Dakar são uma combinação perfeita! Não se trata apenas de um teste à verdadeira robustez da Dacia, mas também de uma demonstração do nosso empenho na mobilidade com baixas emissões de carbono. Estamos muito entusiasmados por participar no Dakar com a tecnologia de combustível sintético. A Dacia, juntamente com a melhor equipa e os melhores pilotos do mundo, são sérios candidatos Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid em 2025”, disse Denis Le Vot, CEO da Dacia.

Programa oficial para o rali Dakar

A Dacia confirmou que, a partir de 2025, vai competir como construtor no Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid, culminando no Dakar, como o derradeiro teste de resistência e robustez. Uma aventura humana extraordinária e com mais de quatro décadas de história, o Dakar reúne, anualmente, 500 aventureiros de mais de 60 nacionalidades para uma competição única: “Os rally-raids são uma aventura humana e desportiva, claramente em sintonia com os territórios da marca Dacia. É um desafio de superação ao ar livre, ao volante de um protótipo de tração às quatro rodas, desenvolvido para enfrentar as condições mais extremas; é uma aventura eco-inteligente, com o automóvel de competição da Dacia a funcionar com combustível sintético; e é, também, uma aventura essencial, mas cool, com um objetivo ambicioso que não deixa espaço para o supérfluo.

O Rali Dakar vai ser um campo de testes e um laboratório de ideias para a Dacia. Uma oportunidade para testar e experimentar novas soluções inteligentes com “o estilo Dacia”, em termos de performance no terreno, mas também ao nível das escolhas energéticas”, lê-se no comunicado da marca.

Antes de enfrentar o desafio da época de 2025, os protótipos Dacia vão ser postos à prova, já em 2024, no Rali de Marrocos.

A Dacia aborda este projeto apoiando-se nas competências do Grupo Renault e recorrendo ao grupo britânico de automobilismo e engenharia, Prodrive, cuja experiência no desenvolvimento de protótipos para rally-raid é mundialmente reconhecida. Há cerca de 40 anos que a Prodrive é uma das principais estruturas do desporto automóvel mundial, contribuindo para que as marcas ganhem numerosos campeonatos internacionais.

A Prodrive está envolvida no Dakar e nos Rally-Raids desde 2020, tendo participado nos últimos três ralis Dakar com carros concebidos e geridos pela sua própria equipa, alcançando o segundo lugar da geral em 2022 e 2023 com Sébastien Loeb, que faz agora parte da nova equipa oficial da Dacia.

Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez são os pilotos

A piloto de ralis espanhola, Cristina Gutiérrez Herrero, tornou-se a primeira mulher espanhola a terminar o Rali Dakar na categoria de automóveis, em 2017. Com apenas 31 anos, já participou em seis Ralis Dakar entre 2017 e 2022. Cristina Gutiérrez Herrero é também a campeã espanhola de todo-o-terreno (categoria feminina) desde 2012.

O piloto de ralis francês Sébastien Loeb, de 49 anos, venceu o Campeonato do Mundo FIA de Ralis nove vezes consecutivas, de 2004 a 2012. É um dos pilotos mais bem sucedidos da história do automobilismo e é frequentemente apontado como o melhor piloto de ralis de sempre.

Loeb tem participado no Rali Dakar desde 2016. A partir de 2021, participou no Dakar ao volante do buggy Bahrain Raid Xtreme Hunter, concebido e preparado pela britânica Prodrive.

Protótipo com combustível sintético

O novo protótipo da Dacia para os Rally-Raids vai funcionar com combustível sintético. A energia necessária para sintetizar este tipo de combustível é gerada a partir de eletricidade renovável. Durante todo o ciclo de produção, os combustíveis sintéticos têm uma pegada de carbono mais baixa do que os combustíveis derivados do petróleo.

O Rali Dakar é o local ideal para testar esta tecnologia para a Dacia.