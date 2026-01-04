Dacia no Dakar: três pilotos, um alvo…

A dinâmica da equipa Dacia no Dakar 2026 promete ser bastante interessante. Com três pilotos ambiciosos e determinados a vencer, existem boas perspetivas para a equipa, mas esta situação também poderá gerar desafios internos, como já se verificou em edições anteriores, noutros quadrantes, leia-se, equipas. No entanto, a gestão desta situação pode ser complexa. Para já, a equipa adotou uma abordagem que visa assegurar a coexistência dos três pilotos, apesar das suas ambições individuais.

Não há uma hierarquia formalizada; a equipa optou por uma estrutura que promove a autonomia e a coexistência. Os três pilotos competem livremente, cada um com um navegador experiente e um carro identicamente preparado, como é lógico.

O quarto carro, pilotado por Cristina Gutiérrez, tem a função de aliviar a pressão secundária e contribuir para os objetivos da marca, sem gerar tensões internas. Este modelo de gestão já demonstrou eficácia em 2025 e, teoricamente, deverá ser ainda mais robusto em 2026, dada a experiência adicional.

Assim, nenhum dos três pilotos é designado como “Nº1”, um facto claramente comunicado antes da prova. Nasser Al-Attiyah, por exemplo, afirmou: “Vamos ajudar-nos mutuamente para vencer”, o que implica apoio tático quando necessário, mas não subordinação.

Os pilotos da Dacia no Dakar 2026

Sébastien Loeb (10ª participação no Dakar, ainda sem vitória geral): Compete como um dos principais candidatos da Dacia. Com o novo navegador Édouard Boulanger, o seu objetivo é, naturalmente, a vitória, após ter estado perto do triunfo com outras marcas.

Nasser Al-Attiyah (cinco vitórias anteriores, procura a sexta): Também se posiciona como favorito. No entanto, o seu desempenho nos últimos dois anos foi menos consistente. Com o novo navegador Fabian Lurquin, o seu desejo é, evidentemente, regressar às vitórias.

Lucas Moraes (campeão do W2RC 2025, pódio em 2023): Integra o projeto como uma força em ascensão. Com o novo navegador Dennis Zenz, Moraes já demonstrou a sua ambição no W2RC, onde contrariou ordens expressas do Diretor da Overdrive, Jean-Marc Fortin, para conquistar o campeonato.

É pouco provável que repita tal ação na Dacia, dada a sua recente chegada à equipa, mas a sua mentalidade competitiva permanece intacta.

Um outro aspeto relevante é que, caso um dos pilotos da Dacia se encontre numa posição de destaque na segunda semana da prova, com uma vantagem considerável sobre os seus colegas, não é de excluir que os restantes dois possam prestar apoio tático para que a Dacia conquiste a vitória, especialmente porque a marca nunca venceu o Dakar.

Será, portanto, fascinante acompanhar o desenrolar da prova e observar como esta dinâmica se manifesta ao longo dos dias.

Este modelo de gestão de equipa não é inédito no Dakar. A Toyota já o aplicou com sucesso no passado, com vários pilotos de elite. A própria Dacia utilizou uma abordagem similar em 2025, embora nessa altura ainda fosse prematuro aspirar à vitória, dado que vencer o Dakar à primeira tentativa é extremamente raro.