Dacia no Dakar 2025 com Sébastien Loeb | AutoSport

A Dacia acabou de anunciar a sua ida para o Dakar em 2025 com Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez tendo como parceiro técnico a Prodrive. Quem o revelou foi o seu CEO, Denis le Vot, que assume a aventura do Dakar porque, como disse, “o Dakar de ontem não é o Dakar de hoje, que se converteu com a mobilidade e a sustentabilidade no desporto motorizado e isso conjuga-se com os valores e ADN da Dacia”. Mais info quando possível.