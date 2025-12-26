Cristina Gutiérrez: “10 Dakar para mim parecia sonho impossível”

Cristina Gutiérrez prepara-se para disputar o seu 10º Dakar, o segundo na categoria principal, ao volante do Dacia Sandrider. Aos 34 anos, a piloto de Burgos reforça o estatuto de figura de destaque no panorama internacional do todo-o-terreno, integrando novamente a formação oficial da Dacia ao lado de Sébastien Loeb e Nasser Al Attiyah, dois dos nomes mais consagrados da disciplina.

Da história no Dakar à elite do todo-o-terreno

A carreira de Cristina Gutiérrez tem sido marcada por feitos históricos. Em 2017, tornou-se a primeira mulher espanhola a terminar o Dakar. Quatro anos depois, sagrou-se campeã do mundo de Cross Country na categoria T3, e foi também campeã da Extreme E ao lado de Loeb, na equipa de Lewis Hamilton. Em 2024, venceu a categoria Challenger – tornando-se apenas a segunda mulher a conquistar uma categoria no rali, depois de Jutta Kleinschmidt em 2001.

A piloto, conhecida pelo apelido “Tortu” e pelo capacete onde figura uma tartaruga, mantém-se fiel à sua personalidade determinada e resiliente. Fora das corridas, continua a exercer a profissão de ortodontista numa clínica privada em Espanha.

“Um sonho tornado realidade”

Reflectindo sobre o marco que representa esta 10.ª participação, Gutiérrez admite ainda se surpreender com o percurso feito até aqui: “Se alguém me dissesse há anos que iria disputar dez Dakar, e o décimo na categoria principal e com uma das melhores equipas do mundo, pareceria um sonho impossível. É um privilégio fazer parte desta geração e competir com os melhores. Queremos ter um rali sólido; claro que gostaria de um bom resultado, mas nem tudo depende de mim.”

A piloto sublinha que, após a estreia de 2025 na categoria Ultimate, a experiência acumulada será essencial para gerir o ritmo e tirar o máximo partido do carro em diferentes tipos de terreno.

Pablo Moreno Huete mantém-se como navegador

O espanhol Pablo Moreno Huete, navegador e mecânico experiente, volta a acompanhar Cristina Gutiérrez nesta nova aventura. A dupla, que tem trabalhado junta desde os tempos dos protótipos ligeiros, prepara-se para o segundo Dakar ao mais alto nível.

“O ano passado foi uma experiência agridoce. Fizemos a estreia em Ultimate, mas desde o início tivemos de ajudar o Loeb e o Nasser após uma avaria. Demonstrámos que temos ritmo e queremos saber até onde podemos ir. Este ano o objectivo é terminar no top 10,” afirmou Huete, que já participou em seis edições do Dakar e também compete regularmente em provas nacionais, incluindo o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Dacia aposta forte na edição de 2026

Para a Dacia, esta será a segunda participação oficial na categoria Ultimate, continuando a desafiar grandes construtores como Toyota e Audi. A marca francesa deposita grande confiança na tripla Loeb, Al Attiyah e Gutiérrez, numa estrutura com experiência, ambição e meios técnicos para lutar por resultados de destaque.

O Rali Dakar 2026 volta a disputar-se na Arábia Saudita, de 3 a 17 de janeiro, com um percurso onde a organização promete diversidade de terrenos e especiais altamente selectivas, incluindo etapas de maratona e desafios estratégicos que poderão ser decisivos na luta pelos primeiros lugares.