Como Nasser al Attiyah venceu pela 6ª vez o Dakar

Nasser Al Attiyah sagrou-se pela sexta vez vencedor do Rali Dakar na categoria de automóveis, ao volante do Dacia Sandrider, naquela que foi a estreia da jovem equipa a vencer. O piloto do Catar superou uma concorrência sem precedentes, numa prova equilibrada como nunca, e consolidou a vitória com uma gestão estratégica perfeita nas alturas chave da prova.

FOTOS Dacia Sandriders

Domínio total em etapas e fabricantes

A 48ª edição do Dakar registou dez vencedores diferentes nas catorze especiais, incluindo o prólogo. Mattias Ekström liderou com quatro triunfos, seguido de Nasser Al Attiyah com dois. Guillaume de Mévius, Seth Quintero, Mitch Guthrie, Nani Roma, Henk Lategan, Saood Variawa, Eryk Goczał e Mathieu Serradori conquistaram uma vitória cada.

No campeonato de fabricantes, a Ford destacou-se com seis vitórias, seguida da Toyota com quatro. A Dacia obteve dois triunfos, enquanto X-raid Mini e Century somaram um cada. Cinco construtores diferentes alcançaram o primeiro lugar nas etapas.

Estratégia decisiva de Al Attiyah

A prova foi descrita pelos principais pilotos como “a mais aberta da história do Dakar”, com um pelotão de elite muito comprimido nas tabelas de tempos. Al Attiyah construiu a vitória através de um controlo quase absoluto, estratégia impecável e planos táticos centrados em posições de partida ideais. ‘Semear hoje’ para ‘colher amanhã’.

A etapa 6 — 300 quilómetros de dunas — marcou o primeiro ponto de viragem, com Al Attiyah a consolidar uma vantagem num grupo de topo separado por apenas 12 minutos ao entrar no dia de descanso. Após a segunda maratona, o segundo lugar na etapa seguinte ampliou a diferença decisiva. Na antepenúltima especial, conquistou a quinquagésima vitória da carreira, igualando Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel e quase confirmando o seu sexto triunfo.

Pódio final e batalhas internas

O pódio ficou apenas definido nos derradeiros dias e mesmo assim com luta até ao derradeiro quilómetro da prova.

A um exímio Nasser Al Attiyah (Dacia Sandrider) seguiu-se um 2º classificado, Nani Roma (Ford Raptor), que recuperou a posição após danos frontais graves e assistência de várias equipas para cumprir a ligação até Yanbu.

No terceiro lugar terminou Mattias Ekström (Ford Raptor), que defendeu uma vantagem de 37 segundos face a Sébastien Loeb, vencendo a etapa final e replicando o triunfo no prólogo.

Henk Lategan (Toyota Hilux), segundo em 2025, perdeu o pódio na etapa 10 devido a uma avaria no cubo da roda traseira, quando tentava reduzir 12 minutos de desvantagem. O azar tramou-se pois estava a posicionar-se bem para lutar pelo triunfo até ao fim. Lategan foi a exceção perfeita do ‘azar’ da Toyota nesta prova. Quando Lategan se atrasava, a Toyota quase ‘desaparecia’ do Top 10.

As Toyota acabaram por ocupar os últimos três lugares do Top-10: Toby Price em oitavo (a 52 minutos), Seth Quintero em nono (a 1h15) e Saood Variawa em décimo (a 1h23). Mathieu Serradori manteve o sexto lugar, com uma vitória numa etapa.

Na classe Stock, o Defender estreou-se com vitória de Rokas Baciuška, quatro horas à frente de Sara Price. Os Toyota Land Cruiser mantiveram-se competitivos, com Ronald Basso em terceiro. Stéphane Peterhansel concluiu o 36.º Dakar em quarto na Stock, após dificuldades acrescidas.