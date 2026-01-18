Como ficou o W2RC: próxima prova, bp Ultimate Rally-Raid Portugal

A 48ª edição do Rali Dakar, primeira prova do Mundial de Rally Rais (W2RC) terminou com o triunfo Nasser Al-Attiyah, ao serviço da equipa The Dacia Sandriders, conquistou o seu sexto título na prova rainha do todo-o-terreno, garantindo o comando isolado do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) antes da próxima etapa em solo português.

Hegemonia de Al-Attiyah na categoria Ultimate

Nasser Al-Attiyah, tricampeão mundial que tinha perdido o título na fase final da época de 2025, impôs um ritmo superior para assegurar a vitória na ronda de abertura de 2026. O piloto do Qatar construiu a sua vantagem com uma exibição dominante nas dunas da sexta etapa, partindo agora para a próxima prova como líder da classificação geral.

O pódio do campeonato é completado por Mattias Ekström e Nani Roma, ambos em Ford Raptor. O piloto sueco, com quatro vitórias em etapas especiais, superou o catalão na contabilidade de pontos, enquanto Carlos Sainz encerrou o “top 5”, confirmando a competitividade da Ford frente à armada da Dacia.

Em sentido inverso, a Toyota Gazoo Racing registou um início de temporada atípico. Henk Lategan foi o principal opositor de Al-Attiyah até à 11.ª etapa, altura em que sucessivas falhas mecânicas ditaram a sua queda para a 21.ª posição. Toby Price, na sua estreia oficial em quatro rodas pela marca japonesa, foi o melhor representante da equipa, terminando no oitavo posto. Na classificação de construtores, a Dacia lidera com 160 pontos, seguida pela Toyota (63) e pela Ford (33).

Estreia vitoriosa da Defender na classe Stock

Na categoria de veículos de produção (Stock), o confronto inaugural entre a estreante Defender e a Toyota Auto Body resultou num triunfo absoluto para o novo construtor. O lituano Rokas Baciuška evitou os problemas mecânicos que frequentemente afetam modelos novos e venceu a prova. Sara Price garantiu o segundo lugar, enquanto Stéphane Peterhansel, apesar de dificuldades iniciais, assegurou pontos suficientes em etapas para ascender ao pódio do campeonato.

Liderança de Pau Navarro na Challenger, domínio da Can-Am nos SSV

A classe Challenger foi marcada por uma elevada taxa de abandono devido a problemas mecânicos, que afetaram nomes como Dania Akeel e Nicolás Cavigliasso. Alheio aos incidentes, Pau Navarro (Odyssey Academy by BBR) venceu a sua segunda prova consecutiva — após o triunfo em Marrocos no final de 2025 — e lidera a categoria. Yasir Seaidan ocupa a segunda posição da tabela.

Nos SSV, a Can-Am Factory impôs a superioridade dos seus modelos Maverick R. Kyle Chaney lidera o campeonato, seguido pelo português João Monteiro e por Jeremías González Ferioli. O campeão em título, Alexandre Pinto (Old Friends Racing), viu a sua prestação condicionada por uma avaria, terminando no 12.º lugar da classe.

Próxima etapa: bp Ultimate Rally-Raid Portugal

O Campeonato Mundial de Rally-Raid prossegue em Portugal entre 17 e 22 de março. A terceira edição do bp Ultimate Rally-Raid Portugal terá o seu início em Grândola e apresentará, como principal novidade, um final inédito em Loulé, no Algarve.

Destaque ainda para a criação da classificação “Masters”, destinada a pilotos amadores com idade superior a 50 anos, cuja liderança inicial pertence a Marek Goczał (Energylandia Rally).

Classificações do W2RC após a primeira prova: