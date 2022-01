‘Chaleco’ López vence SSV T3 | AutoSport

Chaleco’ López pode não ter ganho nenhuma etapa este ano, mas a sua consistência ao longo da corrida permitiu-lhe cimentar, pouco a pouco, a sua liderança nos SSV T3 (protótipos leves). O piloto chileno assumiu a liderança após a etapa 2 e ‘navegou’ até à vitória, apesar dos melhores esforços dos seus adversários da Red Bull, com Seth Quintero no leme, ele que bateu o recorde de vitórias em etapas, com 12 triunfos.

Chaleco López, vencedor das corridas dos SSV T3 em 2019 e 2021 conquistou o seu terceiro triunfo no Dakar. O chileno deixou as motos em 2014, e logo na sua estreia nos SSV em 2019, venceu. Foi terceiro em 2020, voltou a triunfar em 2021, repetindo o feito este ano, confirmando-se mais uma vez que é uma das maiores estrelas do Dakar que a América do Sul produziu. Em sete participações na categoria de motos entre 2007 e 2014, o ídolo chileno terminou duas vezes no pódio com o terceiro lugar em 2010 e 2013.

Em 2011 terminou em quarto lugar, enquanto os quatro últimos terminaram em abandonos, totalizando ainda assim 11 vitórias em etapas. Após um hiato de cinco anos, ‘Chaleco’ López brilha ainda mais nas quatro rodas dos SSV.

Bateu o sueco Sebastian Eriksson por 51:28, com Cristina Gutierrez Herrero em terceiro a 4h34m43s. Santiago Navarro foi quarto na frente de Pavel Lebdev.

O grande vencedor de etapas é Seth Quintero com 12 triunfos, Guillaume De Mévius venceu a etapa 2, e só os dois é que triunfaram em etapas.

Na classificação geral a história foi diferente devido aos problemas que afetaram Seth Quintero muito cedo na prova. O norte americano liderou na etapa 1A e 1B, mas a partir daí foi sempre Chaleco Lopez, até à 12ª.