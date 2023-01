Carlos Sainz: “Tudo correu sem problemas excepto um furo” | AutoSport

Depois de um começo atribulado devido a um furo, ‘El Matador’ esteve ao seu nível e venceu a 42ª etapa da sua carreira no Dakar. Com isso, lidera a prova: “Tudo correu bem, exceto um furo perto do início do especial, o que também significou que fui extra cauteloso no resto da etapa. A partir daí, não tivemos problemas e o carro funcionou perfeitamente”, começou por dizer o espanhol que teve testemunhas muito especiais por perto, a sua família: Carlos Sainz júnior e Reyes, esposa de Carlos Sainz, estavam à espera no final da etapa e nada melhor que um triunfo para lhes oferecer.

O piloto da Ferrari viu a especial de helicóptero, e não podia ter escolhido melhor dia.

Na verdade, este tem sido um Dakar muito diferente do de 2022: “é um dia especial porque é a primeira vez que a minha família vem ao Dakar e terminar o dia com esta vitória é a melhor maneira de o fazer. Estou muito feliz por eles”, disse Carlos Sainz.