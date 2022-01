Carlos Sainz muito zangado: “Se é isto que o Dakar quer, é uma vergonha” | AutoSport

Em declarações ao jornal espanhol, a Marca, Carlos Sainz, piloto da Audi, que hoje perdeu mais de duas horas devido a se ter perdido na especial, arrasou a ASO, de quem diz ser uma vergonha criar condições para que no segundo dia de prova tanta gente se perca num waypoint, que deixa no ar ter sido mal marcado… propositadamente: “Ou somos todos muito estúpidos ou algo aconteceu ali”, começou por dizer: “Pensámos que estávamos errados e andámos para trás e para a frente várias vezes. Havia inúmeros carros, motos e quads a fazer a mesma coisa. Não fomos capazes, nós e muitos outros, não compreendemos o que estava a acontecer. Quantas pessoas se perderam ali? Devemos ser todos muito estúpidos. Estou muito desapontado. Se é assim que o Dakar quer fazer, no segundo dia da corrida, acontecer isto, é uma pena”, disse, ao jornal a Marca.