Carlos Sainz “errou forte” no arranque do Dakar | AutoSport

Carlos Sainz “errou forte” no arranque do Dakar

34º lugar a 2m18s da frente não estava mesmo no programa para Carlos Sainz, que com esta posição na estrada para o primeiro dia de prova “a sério” vai sofrer um bom bocado, pois rodar atrás de concorrentes sensivelmente mais lentos acarreta os seus desafios. O espanhol pretendia ficar fora do top 10, mas por pouco, pois entendia ser essa a melhor posição para controlar a corrida à sua frente. Mas a matemática correu-lhe mal… “O plano era terminar em 15º ou algo parecido”, o problema é que se…perderam. Depois, pararam antes do final da especial e aí é que a matemática não correu bem: “cometemos um erro no cálculo”. Tudo somado, 34º lugar da geral: “minuto a minuto, teremos que ter paciência nos primeiros quilómetros”, por causa da poeira e da maior lentidão dos carros à frente. Não faz uma enorme diferença nesta fase da prova, mas coloca mais desafios e a lei das probabilidades é clara. Ficam mais expostos a ‘azares’…

