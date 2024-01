Carlos Sainz e a Audi vencem Dakar 2024 | AutoSport

Carlos Sainz e Lucas Cruz vencem pela quarta vez o Rali Dakar, com a Audi a estrear-se a vencer, ironicamente no seu ano de despedida. Com o Audi RS Q e-tron, um protótipo pioneiro nos ralis, fruto do seu grupo propulsor elétrico, uma bateria de alta tensão e um conversor de energia, vencem o rali mais duro do ano e um dos mais duros da história da prova depois de uma grande luta com Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive), uma estrutura que também anda já há alguns anos atrás do triunfo, que terá que esperar mais um ano – pelo menos – para o conseguir.

David Castera prometeu e cumpriu: este Rali Dakar foi o mais duro em muito tempo, claramente o mais duro dos cinco já realizados na Arábia Saudita.

O piloto espanhol já chegou ao final da prova, portanto está confirmada a sua vitória, as restantes classificações já a seguir, conforme forem terminando a etapa.

