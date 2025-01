Carlos Sainz abandona Dakar: roll bar danificado

Infelizmente, o pior cenário confirmou-se para Carlos Sainz, vencedor do Rali Dakar do ano passado com a Audi e que este ano pretendia acrescentar mais um triunfo com uma marca diferente, desta feita a Ford. Não vai acotnecer, para já, pois o espanhol, no capotanço de ontem à saída de uma duna, danificou o roll bar do seu Raptor T1+.

No final da etapa crono de 48 horas, o carro foi verificado e a FIA detetou danos no roll bar, pelo que de acordo com os regulamentos da FIA, o roll bar não pode ser reparado numa assistência, pelo que a equipa teve de retirar o veículo. O melhor classificado da MN-Sport/Ford é agora Mattias Ekström, quinto, a 13m16s de Henk Lategan.