BRX revelou novo Hunter T1+ para o Dakar 2022 | AutoSport

A Bahrain Raid Extreme revelou o seu novo carro para o Dakar 2022. Depois de Sébastien Loeb se ter estreado com o novo navegador, Fabian Lurquin, e quase vencido a Baja Aragon, oferecendo ao BRX Hunter e à Prodrive as suas primeiras vitórias em etapas (oito triunfos nos 11 sectores seletivos do rali), a Prodrive divulgou imagens e informações do novo Hunter, que é forçosamente diferente do anterior em vários aspetos, já que o regulamento foi alterado.

O novo regulamento foi introduzido para ajudar a equilibrar o desempenho dos carros com tração nas quatro e duas rodas da classe T1 pelo que o novo BRX Hunter T1+ é 30cm mais largo do que o seu antecessor, facto que permite aumentar o curso da suspensão de 280 para 350 mm.

O carro passa a utilizar jantes de 17 polegadas para pneus de 37 polegadas, e estas alterações implicaram algumas alterações significativas na transmissão do Hunter; suspensão e carroçaria.

A geometria da suspensão foi reconfigurada com braços de suspensão e amortecedores maiores, e existem também travões maiores acomodados nas rodas de 17″.

O maior raio do pneu aumenta a carga na transmissão, pelo que os eixos motrizes, o eixo de propulsão e os diferenciais foram todos modificados. A maior largura dos eixos significou também que quase metade da carroçaria foi redesenhada. O motor V6 de 3,5 litros biturbo da Ford continua a equipar o carro.

O Prodrive aproveitou a oportunidade para aumentar o tamanho do pára-brisas e instalar um novo motor limpa pára-brisas programável para melhorar a visibilidade do piloto e navegador. Os ‘macacos’ de bordo foram melhorados não só para serem mais leves e fortes, mas também para levantar o carro mais rapidamente, e podem agora ser alimentados por uma bomba elétrica para fiabilidade adicional.

Para Gus Beteli, diretor da equipa BRX: “Estamos muito satisfeitos pelo facto dos organizadores terem abordado a disparidade nos regulamentos entre os buggies e os carros T1 com tracção às quatro rodas, onde os pneus maiores ofereciam uma vantagem grande sobre o terreno acidentado. Aprendemos muito na nossa estreia este ano, e usámos toda esta aprendizagem para melhorar o carro, e acreditamos que o nosso novo Hunter T1+ é um significativo passo em frente. Estamos ansiosos por regressar à Arábia Saudita em janeiro, onde iremos procurar lutar pela vitória”.

O primeiro carro BRX Hunter T1+ está atualmente a ser construído na sede da Prodrive, no Reino Unido, e irá correr pela primeira vez em setembro. O novo carro passará a estar também disponível para os clientes que o quiserem alugar, e competir em eventos da FIA Cross Country, Bajas e no Dakar em 2022.