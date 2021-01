BRX Hunter 4X4: O melhor de sempre à primeira tentativa

Para lá dos três homens da frente, exatamente aqueles que esperávamos poder terminar nos três lugares da frente, independentemente da ordem, o Dakar ficou ainda marcado pela estreia do BRX Hunter 4X4, de Sébastien Loeb, Nani Roma e da Prodrive e o quinto lugar do espanhol foi um bom prémio para uma prova em que a estrutura de David Richards provou que em poucos meses é capaz de construir um carro para uma prova tão difícil quanto esta e colocá-lo de imediato entre os melhores. Nunca o BRX deu quaisquer sinais de poder terminar no pódio, mas percebeu-se que há potencial para fazer mais e melhor no futuro. Dinheiro não vai faltar vindo do Bahrein: “Normalmente não celebraríamos um quinto lugar, mas este é especial. Nenhuma equipa nova chegou a Dakar e alcançou um resultado tão elevado na sua primeira tentativa. Ao longo dos anos, a Prodrive criou algumas grandes equipas que alcançaram resultados incríveis e estou absolutamente certo de que a equipa BRX que temos hoje aqui fará exatamente isso”, disse o diretor da equipa do Bahrain Raid Xtreme, David Richards.

Já Nani Roma, que conduziu o Hunter #311, disse: “Garantimos a quinta posição em geral e mostrámos que construímos um carro realmente forte, com muito potencial. Estamos apenas no início da nossa viagem. Fizemos um trabalho incrível, ainda mais na atual situação de pandemia. Houve muitos desafios ao longo dos últimos meses, mas a equipa continuou a acreditar sempre. Agora é tempo de analisar tudo e voltar ainda mais fortes no próximo ano. Eu e o Alex estamos realmente felizes, e só queremos dar um grande obrigado a toda a equipa, a todos os mecânicos e a todos os outros que trabalham nos bastidores para nos levar aqui até à meta. Fizeram um trabalho incrível e tem sido um prazer trabalhar com todos”.



Quanto a Sébastien Loeb, atrasou-se cedo depois de ter tido problemas. Durante a etapa sete, o camião de apoio, transportando peças sobressalentes vitais para ambos os carros, danificou o seu eixo traseiro, e ficou sem tempo para completar a etapa e estar em condições de fornecer rodas e peças sobressalentes a qualquer um dos Hunter. Como tal, foi tomada a decisão de fornecer a Nani Roma #311 Hunter a maioria dos pneus sobresselentes disponíveis da equipa, para assumir a etapa oito, e preservar a posição competitiva no rali. Nesse contexto, e na etapa 8 Sebastien Loeb e Daniel Elena sofreram dois furos no #305 Hunter. Sem pneus sobresselentes para poder continuar, foram forçados a retirar-se da prova.