Brock Heger vence SSV no Dakar: domínio Polaris e 1º triunfo de João Monteiro em etapas

A edição de 2026 do Rali Dakar encerrou-se com a vitória do americano Brock Heger na categoria de SSV (Side-by-Side Vehicles), consolidando o domínio de Polaris na prova saudita. Heger replicou o seu sucesso de 2024, tornando-se bicampeão e liderando um pódio maioritariamente dominado por pilotos norte-americanos.

Brock Heger completou o Dakar 2026 no topo da classificação geral dos SSV, reafirmando a supremacia da marca Polaris na categoria, com a marca a conquistar a sua terceira vitória consecutiva no evento, demonstrando a superioridade técnica do equipamento bem como consistência da estratégia competitiva nas suas principais equipas.

A liderança norte-americana estendeu-se ao segundo lugar geral, onde Kyle Chaney — compatriota de Heger — consolidou uma performance impressionante na sua estreia no Dakar em posições cimeiras. Chaney confirmou-se como principal revelação da prova, confirmando o potencial de pilotos emergentes da América do Norte na competição mais exigente do calendário off-road mundial.

Pódio geral dos SSV

O pódio final da categoria refletiu o equilíbrio entre pilotos de experiência consolidada e novos talentos. A acompanhar Brock Heger (Polaris) e Kyle Chaney (Polaris) ficou Xavier de Soultrait (Polaris) naquela que é a sua segunda presença no pódio após a vitória em 2024

João Monteiro assina 1º triunfo em etapas

Numa nota positiva para Portugal, João Monteiro conquistou a sua primeira vitória de etapa no Dakar 2026 na reta final da prova, batendo o sueco Johan Kristoffersson por apenas 14 segundos. O piloto português terminou a especial à frente do sueco e do argentino Jeremías González Ferioli. Depois de um 13º e 7º lugar nas provas anteriores que realizou, João Monteiro termina este Dakar com a sua melhor classificação de sempre, o quarto posto.

Apesar da vitória, Monteiro não conseguiu alterar a classificação geral da categoria, que permaneceu igual ao dia anterior. Ainda andou pelos lugares do pódios nas etapas 8 e 9 mas não aguentou a posição.

Pelo percurso, Portugal perdeu dois dos seus grandes pontas de lança na disciplina, com Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport/Old Friends Rally Team) Campeões em título da disciplina a abandonarem a prova depois de terem andado nas lutas da frente e pelos lugares do pódio, o mesmo sucedendo com Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia) que passou quase toda a primeira semana da prova no segundo lugar, até que um acidente na etapa 8 levou a fraturas no braço esquerdo e com isso, naturalmente, ao abandono da prova.

Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis, João Dias / Daniel Jordão e Bruno Martins / Eurico Adão ficaram pelo caminho na segunda semana de prova, na 10ª etapa.

