Brock Heger vence nos SSV: “Hoje é o meu aniversário, é uma boa prenda de aniversário”

Brock Heger ganhou o seu primeiro Dakar no dia do seu 25º aniversário, e logo na sua primeira participação! Ele também oferece uma prenda à Polaris que conserva o título conquistado no ano passado por Xavier de Soultrait.

“Hoje é o meu aniversário, por isso achei que devia oferecer-me uma boa prenda de aniversário. Somos os vencedores do Dakar e é uma loucura pensar nisso. Ainda não me apercebi, mas tenho a certeza que na viagem de avião de regresso aos EUA me vai cair a ficha. É um feito muito fixe. Foram duas semanas loucas… Estou super entusiasmado com tudo. Estivemos praticamente todos os dias perto do pódio, por isso foi uma experiência muito boa. Estou muito grato por ter podido vir competir este ano. Espero poder voltar no futuro… No geral, este triunfo é algo que nunca esquecerei”.