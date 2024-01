Brasil muito bem representado no Dakar | AutoSport

Com a sua maior comitiva da história da prova, 17 inscritos, o Brasil tem também, mais do que nunca, a melhor perspetiva de grandes resultados por parte dos seus pilotos, desde que o país se estreou na prova, em 1988.

Estamos a três dias da 46ª edição do Rally Dakar 2024, que arranca na próxima sexta-feira (dia 5), com uma disputa para definir posições de largada, e terminará quinze dias depois, em 19 de janeiro.

Cercado de mitos, heroísmo e tragédias, o Dakar permanece no imaginário popular como o grande teste de pilotos e máquinas dispostos a enfrentar uma rotina de riscos elevados e imprevisibilidade. É também uma das poucas competições mundiais que falta ao panteão de vitórias do Brasil neste desporto.

O brasil estreou-se no Dakar em 1988, quando Klever Kolberg e André Azevedo resolveram disputar a corrida, mesmo sem recursos, como pneus reservas para suas motos Yamaha.

Entretanto, o Brasil já conquistou títulos em categorias intermédias da prova, o que não é pouco, mas nunca venceu na classificação geral na categoria principal, dos carros.

O primeiro título veio com Kolberg, campeão da categoria Motos Maratona em 1993. O país chegou perto do título geral pela primeira vez em 2023, com Lucas Moraes, que surpreendeu o mundo do off-road ao chegar ao pódio no seu ano de estreia. Em 2024, no entanto, a comitiva brasileira chega à prova com a melhor perspectiva da história de sua participação no Dakar – numa edição que reunirá quase 800 competidores de 72 nacionalidades.

Realizado desde 2020 na Arábia Saudita, o Dakar cruzará de desertos inóspitos a pântanos. Mas as “estrelas” serão novamente as dunas do “Empty Quarter”, verdadeiras montanhas de até 300 metros de altura que dominam grandes trechos deste deserto, cujo sugestivo nome pode ser traduzido como “Bairro Vazio”. A distância total da prova é de 7.891 km, sendo 4,727 km de ‘especiais’ – Setores Seletivos cronometrados e válidos para definir o resultado da competição.

Ao todo, serão 12 especiais. Uma delas, chamada “maratona”, contará 48 horas de duração, com os competidores tendo duas horas para repararem os veículos.

Com 778 inscritos, o Dakar 2024 será dividido em oito categorias principais: Motos, Quadriciclos, Carros, Challenger (UTVs protótipos, do tipo T3), SSV (UTVs de produção preparados, tipo T4), Camiões, M1000 (protótipos) e Clássicos (veículos de época que já competiram na prova). O maior rally do mundo acontece sob regulamento do W2RC, o Campeonato Mundial de Rally Raid, que é organizado pela FIA.

Uma ‘Seleção’ Brasileira do off-road – Entre as principais novidades estão a ascensão de Lucas Moraes para o time A da atual campeã, a Toyota Gazoo Racing, colocando-se definitivamente entre os favoritos para as primeiras posições. Moraes disputará a categoria mais veloz do Dakar, a T1+, na qual terá a companhia das experientes duplas brasileiras Marcos Baumgart/Kléber Cincea e Cristian Baumgart/Beco Andreotti, que regressam ao Dakar. Também com títulos do Sertões, que é referência no TT, desta feita estarão a bordo do BRX Hunter da Prodrive, vencedor de nove das 14 especiais do Dakar 2023.

Também é destaque a estreia do campeão sul-americano de rally raid e bicampeão do Sertões Rodrigo Varela, filho do tricampeão mundial e campeão do Dakar na categoria UTV (2018), Reinaldo Varela.

Competindo na categoria dos UTVs de fábrica preparados (T4), Rodrigo contará com a navegação de Ênio Bozzano, que também detém um título no Sertões e tem investido numa carreira internacional.

O atual campeão da Copa do Mundo FIA de Rally Raid, Cristiano Batista, é uma das forças na categoria T4, em parceria com o navegador português, Fausto Mota. Vencedor do Rally dos Sertões 2023 na categoria Carros, a dupla Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs regressa ao Dakar para competir entre os UTVs fabricados especificamente para corridas (protótipos) da T3.

Já o navegador catarinense Gustavo Gugelmin reeditará a bem-sucedida parceria com o piloto norte-americano Austin Jones, com o qual ‘faturou’ os títulos nas divisões T4 (2022) e T3 (2023) do Dakar. Um nome que merece atenção é o de Marcelo Medeiros, muito competitivo no Dakar 2023 na categoria Quadriciclos e cotado como um dos favoritos para 2024. Completando a lista de nomes fortes, o navegador Lourival Roldan (campeão do Dakar 2017 na categoria UTV) terá como parceiro o piloto paraguaio Oscar Peralta.